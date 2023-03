Světový den ledvin v roce 2023 připadá na čtvrtek 9. března. Také letos se k němu připojí strakonická nemocnice a nabídne zájemcům preventivní vyšetření funkce ledvin bez objednání.

Světový den ledvin. Ilustrační foto | Foto: Deník/Zdeněk Traxler

"Zájemci, kteří si přejí zjistit, zda jejich ledviny fungují správě, mohou přijít ve čtvrtek 9. března od 8.30 do 10.30 hodin do nefrologické ambulance bez objednání. Měli by být na lačno. S sebou musí přinést ve skleničce ranní moč a na místě jim odebereme krev," řekla tisková mluvčí strakonické nemocnice Kateřina Koželuhová. V průběhu několika dnů pak budou seznámeni s výsledky vyšetření.

Ledviny

Jde o párový orgán uložený po stranách páteře v retroperitoneálním prostoru.

Má celou řadu funkcí. Slouží k udržování stálosti vnitřního prostředí a odstraňování odpadních produktů, které z těla odcházejí v podobě moči.