Nejstarší řemeslo provozují nejen nevěstky a kurtizány, ale také zlodějíčci. Ti druzí se poměrně často dostávají do policejních svodek. Ani březen roku 2023 nebyl výjimkou. Městská policie Strakonice zaevidovala v tomto měsíci 16 krádeží, které jí nahlásily strakonické markety a obchody. Tady jsou některé z nich.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Šimánek Vít

Hned ve středu 1. března k večeru byli strážníci přivoláni do Billy u nádraží, kde chytli 63letého Strakoňáka s flaškou vodky za 190 korun. Při lustraci u kolegů ze státní se zjistilo, že muž nebyl v posledních třech letech za majetkovou trestnou činnost odsouzen. Dostal tedy od strážníků pokutu.

Bez placení se v témže marketu ve čtvrtek 2. března pokusil s kradeným zbožím za 455 korun projít 39letý muž z Vodňanska. Ten už má v registru přestupků čtyři záznamy a za vepřové maso, párky, banány, karamelové kuličky a Pedigree mu přibyl další.

V pátek 3. března dosáhla Billa u nádraží hattricku. Strážníkům předala 21letého mladíka ze Strakonic s dosud čistým štítem. Pošpinil si ho krádeží rumu Republica za 320 korun.

Ze šestého patra paneláku ve Strakonicích vypadl muž. Boj o jeho život byl marný

V sobotu 4. března odpoledne přispěl do seznamu Penny market. Čtyřiatřicetiletý muž z Mirovicka na Písecku chtěl pod bundou propašovat kuřecí řízky, anglickou slaninu a energetický nápoj, vše za 547 korun.

Úvodní mužské trio posílila v pondělí 6. března odpoledne 34letá žena ze Strakonic, když v DM drogerii, možná v domnění, že o nic nejde, ukradla několik kosmetických testerů.

Vodka, rum a žvýkačky

V úterý 7. března dopoledne se ozvala opět Billa u nádraží. S úlovkem dvou Hanáckých vodek za 280 korun lapla 43letého muže s trvalým pobytem na strakonickém městském úřadě. Tento muž zřejmě potřebuje ředit krev alkoholem, protože následující den si šel pro rum do Jednoty ve Smetanově ulici. V úterý 14. března si 16letý mladík v Ternu na Volyňské přivlastnil žvýkačky za 38 korun.

V pondělí 20. března se 36letý cizinec vrátil na místo činu, do Kauflandu, a záhy zjistil, že to nebyl zrovna dobrý nápad. V tomto marketu totiž kradl dva dny předtím. Asi nepředpokládal, že by si ho ostraha pamatovala. Opět chtěl nějaké zboží pronést, ale tentokrát při něm anděl strážný – měl rozum – nestál. Zlodějíček před strážníky z rukávu bundy a z kapes vysypal dezertní lžíce a mazivo za 215 korun. Nechali si ho policisté na obvodním oddělení.

Hitparáda špatného parkování ve Strakonicích. Auto v křižovatce i před schody

Dosud nehřešící 73letý senior selhal v Kauflandu v úterý 21. března před polednem, když ho zlákal čerstvý sýr za 39 korun. Vyndal ho z bundy a zahanbeně zaplatil.

Těžko říct, v jakém sledu hodlal 68letý muž z vesničky nedaleko Strakonic sníst poněkud nesourodé potraviny. Zavináče, lečo a preclíky v celkové hodnotě 177 korun nezákonně zabavil v Ternu na Volyňské ve čtvrtek 23. března po ránu. Tím, že ho ostraha včas odhalila a předala strážníkům, ho možná zachránila od žaludečních nevolností.

Časopis chtěl zdarma

Kvůli časopisu za 16 korun se zbytečně namočil do přestupku 62letý muž ze Strakonic. Čtivo si chtěl zdarma pořídit v úterý 28. března dopoledne v Kauflandu. Za pokutu, kterou vyfasoval, by si býval pořídil takových časopisů skoro stovku.

Sedmnáctiletá slečna z vísky nedaleko Písku si ve čtvrtek 30. března zkrátila nudné čekání na nádraží návštěvou Billy a zřejmě aby nudu zcela zahnala, zkusila zlodějské povolání. S Milkou, pizza žemlí a dalšími lahůdkami za 331 korun byla však lapena. Snad si vychutnala aspoň ten adrenalin.

Poslední březnový den v podvečer zalarmovala městskou policii Billa Na Ohradě, a to kvůli 37letému mužíčkovi, jehož jméno se v událostech objevuje s jistou pravidelností. Třemi bůčkovými paštikami za 68 korun si rozhodně chuť nespravil.

Jaroslava Krejčová, MP Strakonice