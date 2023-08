Hříšní řidiči ze Strakonic. Podívejte, kam tentokrát nacpali své miláčky

Vlastnit auto, byl dříve luxus, ale dnes jich má jedna rodina i několik. Ovšem, kde je všechny zaparkovat? Každý chce stát co nejblíž domova a někdy se nekouká na to, jestli je to na přechodu, zákazu zastavení nebo na chodníku. Přesně takové hříšníky pak řeší strážníci strakonické městské policie.

Tyhle hříchy řidičů nemohli strážníci přehlédnout. | Foto: MP Strakonice