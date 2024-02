Z milionu malých kostiček lega vytvořil Plzeňák Marek Mencl působivou kopii hradu Bradavice, kde se učí řemeslu mladí kouzelníci, mimo jiné i Harry Potter. Hrad byl v sobotu zapsán do České knihy rekordů a kuriozit.

Model hradu Harryho Pottera vystavili na zámku Blatná při kouzelnickém dnu. | Video: Edwin Otta

Příznivci Harryho Pottera ovládli v sobotu 3. února zámek Blatná na Strakonicku. Prošli se v průvodu zámeckým parkem, mohli se něco naučit ve škole kouzlení a v jedné ze zámeckých místností na ně čekal i hrad Bradavice, kde se ve známé knižní sáze mladí kouzelníci učí řemeslu. Plzeňák Marek Mencl vytvořil model hradu z milionu kostek lega.

„Během dvou let to byly tři tisíce hodin,“ říká Marek Mencl o času, který věnoval stavbě. Její hlavní věž je vyšší než dva metry. Jde určitě o největší model svého druhu u nás a výjimečný je i v Evropě. „V Londýně v muzeu mají větší model, ale ne z lega,“ vysvětluje Marek Mencl. Do České knihy rekordů a kuriozit, kterou vede pelhřimovská Agentura Dobrý den, byla oficiálně stavba zapsána v sobotu, jako největší hrad z lega vytvořený jedním člověkem. Předlohou je hrad z filmů, ale ne do všech detailů. „Ve filmech se hrad mění,“ upozorňuje Marek Mencl a dodává, že klíčový je pohled od mostu, hlavní budova, věž a most jsou tedy maximálně věrné předloze, zbytek je dotvořen i s fantazií stavitele, aby to vypadalo dobře. Ale nezapomněl například ani na skleníky. Hrad se rozkládá na ploše pět krát čtyři metry a vytvořen byl v letech 2014 - 2015.

Nákup ve velkém, vlastní prezentace

Fronta obdivovatelů byla v zámecké síni nekonečná a stále zaznívaly poznámky chválící plzeňského fanouška stavebnicových kostiček. „Já bych na to neměla trpělivost. Já ani nepletu, raději šiju,“ zmínila jedna z dospělých návštěvnic. Obdiv malých návštěvníků ani nepřekvapí.

Kouzelnický den na zámku Blatná na Strakonicku.Zdroj: Deník/Edwin Otta

Kostičky lega nakupuje Marek Mencl ve velkém. Ze stavebnic by to ani udělat nešlo. Plzeňák už má za sebou desítky modelů. Třeba antické divadlo o rozměrech 1,5 x 1,5 metru nebo město superhrdinů, které připomíná ulici v New Yorku s domy až do dvou metrů výšky. Marku Menclovi je 35 let, z lega staví přes 30 let. Má i vlastní internetovou prezentaci Kostky v Plzni. A co na to rodina? „Manželka toleruje, děti neničí,“ říká s úsměvem Marek Mencl.

Malé kouzelnice

Ve stylovém plášti, s charakteristickými klobouky nebo i kouzelnickými hůlkami přijely do Blatné na akci sestry Stázka a Alžběta z Kolovrat, vesnice, která by se klidně díky jménu mohla přiřadit k dosavadním čtyřem studentským kolejím v Bradavicích. „Obleky máme od Vánoc, vybírali jsme je s rodiči,“ řekla Stázka v zámeckém parku, kde se všichni účastnili průvodu mladých kouzelníků. Obleky mají i rodiče, včetně hůlek. Na otázku, zda sama také kouzlí, slečna v kouzelnickém odvětila, že ne. Ale doma mají ovladač na televizi ve tvaru kouzelnické hůlky a ten svým způsobem kouzlí.

Maminka kouzelnic Pavla Houšková dodala, že k fanouškům Harryho už patří celá rodina. Což dosvědčil i tatínek Karel, ale s poznámkou, že k tomu musel trochu dospět, neboť zpočátku byl více „artový“. Stázka přečetla skoro celou potterovskou ságu, až na poslední díl, ale filmy viděla všechny. A v létě se rodina chystá na dovolenou do Skotska, kde už má koupené i jízdenky na zvláštní parní vlak, který vozí cestující přesně tak, jak je to vidět ve filmech o mladém kouzelníkovi.

Kouzelnický den na zámku Blatná na Strakonicku.Zdroj: Deník/Edwin Otta

Velký zájem, kdy se Blatná skutečně naplnila fanoušky literárního hrdiny, překvapil i organizátory akce. Podle Emy Mlsové, která na zámku provází, se i přidávala místa na prohlídkách. Mladé kouzelníky pozvali takhle poprvé. U příležitosti vystavení rekordního hradu. Zámek je jinak proslulý z filmů nebo třeba parkem s ochočenými daňky. „Tohle je výjimečná akce. Připravovali jsme ji velmi usilovně, celý tým. Návštěvníků je nad očekávání,“ řekla Ema Mlsová, samozřejmě také v kouzelnickém.

Kouzelnické klobouky ovládly zámek Blatná, který patří rodině Hildprandtů, jen v sobotu, ale třeba kluziště na nádvoří je otevřené až do poloviny března vždy v pátek a o víkendu a vstup činí 50 korun.