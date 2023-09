Splnit si životní přání je možné v každém věku. Nevěříte? Je to pravda. V černé kuchyni strakonického muzea v areálu hradu můžete vidět dřevořezby Františka Ladislava Pavla, který letos v prosinci oslaví 93 let. Ve čtvrtek 7. září se konala slavnostní vernisáž.

Dřevořezby F. L. Pavla. | Video: Deník/Petr Škotko

„Když jsme připravovali výstavu, stále více jsme se nořili do rozsahu práce pana Pavla. To, co na výstavě uvidíte, je jen malý výběr toho nejlepšího,“ řekl v úvodu pracovník muzea Robert Malota.

Řezbářskou kariéru F. L. Pavla odstartovala prakticky cesta jeho syna Pavla Pavla (66) na Velikonoční ostrovy. „To jsem vytvořil postavu Ptačího muže, což byli tituly panovníků na Velikonočním ostrově. Použil jsem třešni z Čejetic," zavzpomínal F. L. Pavel. Většina dřevořezeb vznikla v Horské Kvildě na Šumavě, kde si ještě před odchodem do důchodu začal stavět chalupu.

Vernisáž výstavy dřevořezeb Františka Ladislava Pavla.Zdroj: Deník/Petr Škotko

František Ladislav Pavel vystudoval technickou kybernetiku na Českém vysokém učení technickém v Praze. Později pracoval ve strakonické teplárně, dále jako konstruktér obráběcích strojů v ČZ Strakonice a později tamtéž v motocyklové konstrukci. Dřevořezba mu učarovala v 70. letech, zpočátku se soustředil na jednodušší předměty, například různé misky. Dokázal však také využít své technické znalosti při projekci z fotografií a maleb do trojrozměrné podoby.

Na výstavě nechyběl syn Pavel Pavel, který se proslavil odhalením tajemství chůze soch moai na Velikonočním ostrově. „Táta je prostě úžasný člověk. Jsem na něj hrozně pyšný,“ řekl Deníku už před samotnou vernisáží.

I když se František Ladislav Pavel za umělce nepovažuje, na výstavě můžete obdivovat precizní provedení jak podobizen známých postav, tak i biblické výjevy.

Výstava trvá do 1. října.