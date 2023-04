Tradičně uzavírali otužilci z Táborska na Sokolské plovárně u údolní nádrže Jordán sezonu. Letos se akce pod názvem Jordánský zajíček konala už pošesté a zúčastnilo se jí téměř čtyřicet milovníků této adrenalinové zábavy. Voda i vzduch v neděli 9. dubna dopoledne dosahovaly stejné teploty: sedm stupňů.

Do Jordánu v Táboře naskákali velikonoční zajíčci. Byl mezi nimi jeden kohoutek. | Video: Lenka Pospíšilová

Otužilci do studené vody vstupovali po betonovém schodišti. Většina vybavena klasickými plavkami, šortkami, čepicemi a rukavicemi, někteří plavci ale nezapomínali na tematické doplňky. Dámy měly většinou outfit doplněný zaječími oušky, mezi pány se objevil jeden odvážlivec, jehož miniaturní velikonoční kostým zakrýval jen intimní partie.

Růžový zajíček

První se do ledového živlu vrhla snacha zakladatele otužilecké komunity Antonína Trieba, pětačtyřicetiletá Veronika z Nasavrk na Táborsku. „K otužování mě přivedl manžel,“ usmívala se blondýnka vybavená růžovými oušky.

Do studené jordánské hladiny se nořila v proužkovaných plavkách dovybavená botami výrazné oranžové barvy. „S hromadnými ponory jsem začínala novoročním namáčením v Jistebnici, v místním rybníku Chadimák jsem dokonce pokřtěná,“ prozradila.

Silvestrovský křest v Jordánu se málem stal hromadným ponorem

První soukromý ponor ale realizovala dříve. „Nechala jsem se vyhecovat po trošce vína, doma v nekrytém bazénu,“ dodala Veronika Trieb. Podle ní je otužování spíš o psychice. „Byla to výzva. Osobně miluji teplo, na tyhle blázny jsem se vždycky chodila dívat oblečená. Měla jsem problém i v létě vlézt do moře nebo bazénu, protože mi voda připadala studená,“ vyprávěla svůj příběh.

Rozhodla se vystoupit z komfortní zóny a překonat své meze. „Hecla jsem se, už to praktikuji čtyři roky, včera jsme byli také, chodíme pravidelně,“ podotkla Veronika. Osobně ji baví kolektiv lidí a společné zážitky. "Myslím, že jde hlavně o endorfiny a dobrou partu. Jde spíš o kulturní zážitek než o zdraví. Člověk má ale pocit, že v té vodě mládne," smála se.

Velikonoční kohoutek

Odvážný obleček zvolil třiačtyřicetiletý Radek Dolejší z Milevska. Šlo o miniaturní háčkované plavky tvarované do dalšího zvířecího představitele Velikonoc. „Říkám tomu Oteplouch. Jinak je to kohoutek, nikoli slepička,“ upozornil muž s tetováním na krku.

Odhadem asi dvaceticentimetrový kousek háčkované příze prý drží pevně na mužských partiích a nespadne ani při pohybu ve vodě. „Jde o koupený výrobek, plavky jsem dostal jako dárek,“ smál se protagonista, na kterého se upíral zrak hlavně přítomných žen.

Necelé dvě desítky odvážlivců si zaplavaly v Lužnici

Otužování se Radek věnuje šestým rokem. „Baví mě tyto kolektivní akce. Otužování mi dává dobrý pocit, mám to spojené i s dobrou fyzičkou,“ naznačil Dolejší.

Pro začátečníky by měl několik doporučení. „Nebojte se, jděte do toho, ale opatrně. Nezačínal jsem sprchováním, to mě nebaví, ale šel jsem rovnou do vody. Lepší je postupné zvykání, nemělo by se to zkoušet hned v zimě. Člověk by se rozhodně neměl chodit otužovat sám, ale vždy mít někoho pro jistotu s sebou,“ míní.

Zajíček je mladý

Podle hlavní pořadatelky Blanky Kubecové akce Jordánský zajíček vznikla teprve v roce 2018, patří tak k nejmladším podnikům v okrese. „První ročník se uskutečnil ještě na druhém břehu, kde je vstup do vody pod botanickou zahradou. Potom, co došlo k opravě Sokolské plovárny, jsme se přesunuli, protože tady máme i zázemí,“ naznačila.

Od září až do Velikonoc pořádají členové místní otužilecké komunity mimo jiné na plovárně společné tréninky, vždy v úterý v 16 hodin a v sobotu v 9 hodin. „Máme vlastní skupinu na facebooku Otužilci Táborsko, která čítá víc než čtyři stovky členů a kde lidé najdou plán všech událostí. Stále přibíráme nové členy, pokud by měl někdo zájem,“ zmínila Kubecová.

Akce napříč okresem

U Jordánu se koná vždy hromadné Mikulášské a Štědrodenní namáčení, Silvestrovský křest plus Jordánský zajíček. „Pak se uskutečňují také tradiční otužilecké akce v okolí, v Jistebnici, Plané nad Lužnicí a Košíně,“ dodala. V rybníku Chadimák jde o Novoroční namáčení, které svolává Petr Muž, Tříkrálové namáčení pořádá Petr Kolář u Lužnice v Plané a Košínského tuleně organizuje Michal Steinz.

S otužováním je podle Blanky Kubecové vhodné začít na podzim. „Nejlépe v září, kdy teplota vody klesá postupně,“ uvedla. Největší boom prý tento koníček zažil během pandemie koronaviru. „Otužování se totiž dalo i během restrikcí provozovat téměř bez omezení. Je ale mylné domnívat se, že to otužilce ochránilo před nákazou. Covid jsme prodělali všichni,“ uvedla.

Sérii namáčení ukončí v sobotu řeka Lužnice

Publikovatelnou perličku prý pro čtenáře Deníku otužilci nemají, ale často se prý po vynoření ztrácejí účastníkům trenýrky, naopak na břehu zůstávají osiřelé ponožky. Zajímavostí na závěr může být snad vtipná básnička, kterou k 6. výročí složil otužilec Matěj Věncek a zahajoval s ní nedělní koupání.

„Hody, hody, doprovody,

tři, dva, jedna, go.

Vyšleháme holky,

ať nám neusnou.

Potom vodou ledovou

otužíme těla,

a dobrou kořalkou

nalejem se vela.

Tak svlékejme šaty

a zakřičme hurá.

Že se nás tu opět

sešla celá fůra.“

Pravidelné noření do studené vody má blahodárné účinky na tělo i mysl. Lze ho nazvat cévní gymnastikou, díky které lidé posilují nejen imunitu, ale mohou se zbavit třeba i bolestí zad. Otužování funguje jako prevence nachlazení, chřipky, angíny a pomáhá léčit vysoký krevní tlak.