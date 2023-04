Dětská pohotovost, kterou najdete v Nemocnici Strakonice a.s., rozšiřuje od dubna 2023 svoji ordinační dobu. K pravidelnému provozu o svátcích a víkendech přibudou navíc ještě páteční ordinační hodiny.

Ilustrační foto | Foto: Se souhlasem nemocnice Strakonice

Ambulance v přízemí pavilonu N.O.R.D. bude malým pacientům k dispozici i v pátek od 16 do 20 hodin. Zatím to bylo o víkendech a ve svátek od 8 do 20 hodin.

Ve všední dny (pondělí - čtvrtek) jsou otevřeny do 18.00 ordinace praktických lékařů pro děti a dorost. Podrobnosti o službách lékařů najdete na stránkách Nemocnice Strakonice, a.s..