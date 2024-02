/VIDEO/ V hale u oddělení ARO strakonické nemocnice byla v pondělní 12. února zahájena výstava obrazů dětí, které trpí cukrovkou. Výstava nese název Měníme diabetes prostřednictvím umění a obrazy vznikaly v rámci výtvarných soutěží, které už dvacet let vyhlašuje společnost Novo Nordisk ve spolupráci se Sdružením rodičů a přátel diabetických dětí v ČR.

Výstava ve strakonické nemocnici. | Video: Deník/Petr Škotko

Snahou vyhlašovatele výtvarných soutěží je upozornit na to, že díky pokroku medicíny, vývoji léků a možnostem techniky mohou i diabetici prožít kvalitní a plnohodnotný život. Jednotlivé obrazy jejich dětští tvůrci doplnili popisem, co je k tvorbě inspirovalo a vysvětlením, co chtěli sdělit. Některá vyjádření jsou na věk malířů velmi silná, rozumná i inspirující.

Pokud do strakonické nemocnice míříte na vyšetření, kontrolu, návštěvu za někým blízký, dopřejte si chvilku s uměním. Ale klidně přijďte jen na výstavu, trvá do 11. března.