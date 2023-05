Páteční vydání věnuje Deník hasičům - jejich práci, symbolice, akcím i dobrovolnému hasičství. Podívejte se, jaké nejrůznější akce čekají jihočeské profesionální i dobrovolné hasiče.

Dobrovolní hasiči chystají na léto akce v celém kraji. Ilustrační foto. | Foto: se souhlasem Davida Kordy

Sedmdesáté výročí letos slaví dobrovolní hasiči ze Sedlíkovic, 80. potom Štipoklasy a Krasejovka. Pětaosmdesátku si připomínají v Novém Vrátě, Korosecích, Čakovci a Kvítkovicích, 90 let v Kladrubech a 95 let v Pašovicích.

Oslavy rovné stovky mají letos na programu dobrovolní hasiči v Záhorčicích, Poříčí, Plané, Litoradlicích, Koloměřicích, Velicích, Bavorovicích, Čejkovicích a Včelné.

Další výročí:

110 let - Lom

115 let - Třebeč, Zvíkov

120 let - Vlkovice, Libníč, Doubravka, Nákří, Křenovice, Dlouhá Stropnice, Madějovice

125 let - Mladé, Jivno, Neplachov, Temelín, Nuzice, Nová Ves, Strážkovice, Hajany, Březí

130 let - Lidmovice

135 let - Čakov, Záboří, Lažánky, Volenice

140 let - Sedlice, Radomyšl

Při oslavách svátku sv. Floriána, patrona hasičů, se v neděli 7. května ve Vlachově Březí koná 5. Jihočeská hasičská pouť. V 9 hodin budou mít účastníci sraz na nádvoří zámku, odkud se v 9.40 hodin vydá průvod do kostela. Tam se v 10 hodin koná mše svatá. Do 13.45 hodin bude program na náměstí, od 14 hodin pak program pro děti na nádvoří zámku.

Každá obec má své hasiče. A skoro všude letos slaví.Zdroj: Deník/Zdeněk Kellner8. června se v Českých Budějovicích uskuteční Memoriál plk. JUDr. J. Blažka - Český pohár ve dvojboji, 3. kolo.

10. června se bude konat krajská soutěž Plamen v Prachaticích.

Ve dnech 21. a 22. června bude Hluboká nad Vltavou dějištěm Přeboru HZS ČR v plážovém volejbalu.