/VIDEOANKETA/ Různé reakce ze strany hostů i provozovatelů restaurací a hospod provázejí ohlášený záměr vlády zvednout DPH na pivo na 21%. Například ležák by v takovou chvíli zdražil zhruba o pětikorunu na půl litru.

Anketa o zamýšleném zdražování piva v Českých Budějovicích. | Video: Deník/Lenka Pospíšilová

Jak se konkrétně projeví chystané zvýšení DPH na pivo na 21%, které by znamenalo zdražení zhruba o deset procent, to se zřejmě uvidí až za pár měsíců, až vstoupí v platnost. Někteří hostinští už teď neskrývají obavy. Podle jiných ohlasů se ale ani nemusí nic stát. A vládní krok má i podporovatele.

K těm, kteří očekávají, že zase přibrzdí s návštěvami restaurace, patří Ivan Fabián z Českých Budějovic. Do hospody chodím hlavně v létě. Když zdraží pivo, poroste zase šedá ekonomika," míní Ivan Fabián a dodává, že se stalo běžnou věcí už několik let, že lidé pijí pivo doma ze sudů, které si koupí jako parta. „Nebo se scházíme na zahradě a posedíme u lahvového," naznačuje Ivan Fabián, jaký dopad může zdražení mít. Sám očekává, že místo obvyklých tří, čtyř návštěv restaurace do měsíce, kdy chodí na oběd či večeři s rodinou, půjdou v budoucnu tak jednou měsíčně, ale to v souvisí třeba i se zdražením energií.

"Myslím že se s tím popasujeme stejně jako se vším, co na nás vláda vymyslela. Ono nám stejně nic jiného nezbude. Je to smutné ale je to tak," okomentoval provozovatel restaurace Na Nové ve Volyni na Strakonicku Petr Nový.

Někdo už na pivo nepřijde

V Penzionu a restauraci Centrum v Trhových Svinech neskrývají ze zdražení piva obavy. „Bude to dalších pět korun. Ceny se ženou nahoru a někdy si ty lidi řeknou dost," říká provozovatel Marek Pokorný k plánovanému zvýšení ceny. Nedokáže odhadnout předem, jestli to bude znamenat, že hosté si dají méně piv, nebo už někteří vůbec nepřijdou, ale předpokládá, že na tržbách to podle něj znát bude. „Nejde to hnát donekonečna," komentuje Marek Pokorný trvalý a hodně citelný vzestup cen piva. Pro restaurace a hospody je totiž v poslední době zkouškou i zdražení energií nebo surovin pro kuchyni.

O tom, že by omezil návštěvu hospody a posezení u oblíbeného pěnivého nápoje, neuvažuje Pavel Ždych z Českých Budějovic. Vydržel razantní růst cen v posledních letech a ani teď změnu nechystá, i když pivo zase podraží. „U cigaret je to stejné, pořád zdražují. Ale z něčeho musí být stát živ. Nebýt nás, pijáků a kuřáků, tak stát krachne," říká s nadsázkou a v narážce na daňové zatížení alkoholu a tabáku. „Chodím do hospody pravidelně na chatě víkend co víkend. Ve městě málokdy," dodal Pavel Ždych, jak často navštíví restauraci.

I štamgasti jednoho z budějovických podniků mají jasno: „Pili jsme dvanáctku, teď pijeme jedenáctku, budeme pít desítku.“

Výstav dokonce roste

V rodinném Pivovaru Obora na Táborsku sládek a zároveň spolumajitel Martin Novák připustil, že každé zdražení může odradit určitou část zákazníků. Ale vzápětí zdůraznil, že nechce zvýšení daně kritizovat, protože situace rozpočtu vyžaduje učinit nějaká opatření. „Mohlo by se stát, že se situace stane ještě horší," konstatoval Martin Novotný s tím, že pak by ekonomické následky mohly být takové, že by se neřešilo třeba jen navýšení DPH u piva.

V Oboře se ale problémy české ekonomiky za poslední roky snížením výstavu neprojevily, odbyt v poslední době stoupal. „Pořád rosteme, těžko odhadovat, jestli to mohlo být víc," zmínil Martin Novák k výsledkům podniku. V malém pivovaru na Táborsku kladou důraz na řemeslnou tradiční výrobu a to může být podle Martina Nováka důvod úspěšnosti i v komplikovaných časech.

Strategické opatření

Někteří opravdoví pivaři uvažují i o strategické diverzifikaci spotřeby. „Když si koupím dvoulitrovku červeného, které mám rád, vyjde to levněji než dneska pivo. Úplně pivo neopustím, ale začnu více pít víno," říká třeba jeden ze štamgastů restaurace u českobudějovického náměstí.

Zdražení piva může dopadnout nečekaným způsobem i na personál. Pouhé dva měsíce má pronajatou restauraci v hotelu Zlatá loď v Týně nad Vltavou Pavel Šplíchal. Podle něho je jasné, že zvýšení daně čepovaného piva promítnou do ceny pivovary a restauracím nezbude, než udělat totéž. "Promítne pivovar, promítneme taky," říká Pavel Šplíchal. "Lidi to nepotěší," dodává restauratér. A připojuje, že výsledek může být i ten, že například dosavaní cena 45 korun se zvedne na 49 korun. Host nechá při placení padesát. Ale zatímco dříve to bylo pět korun dýško pro číšníka, teď to bude pro číšník jen koruna, čtyři koruny padnou na vyšší daň.

Nechybějí ani varování před tím, že očekávaná menší spotřeba a vyšší zdanění budou znamenat menší příjmy restaurací. To může znamenat propouštění nebo rovnou zavírání dalších hospod. A kdyby se snížila i u velkých pivovarů výroba a logistika související se zásobováním bude výsledkem třeba i propouštění u pivovarů.

Koho se asi nejméně dotkne zdražení, to jsou lidé, kteří jen občas zajdou posedět s kamarády a přitom nemusejí řešit každou korunu. "Do hospody chodím sice málo, ale jestli si dám o pivo víc nebo míň mě nezabije," říká Vladislav Růžička z Českých Budějovic. Ale dodává varovná slova. "Hospody ale budou zavírat, protože mezi lidmi je méně peněz. A když tu nebudou hospody, postihne to i pivovary. Tak to celé nakonec může skončit tím, že se na dani ještě vybere méně a přibudou výdaje třeba na nezaměstnané," dodává Vladislav Růžička.

Pro mnoho lidí je také důležité, jak má vlastně celý balíček fungovat. Jestli je skutečně dobře připravený. „Místo, aby hledali možnost zdanění nadnárodních firem, kterým chodí zisky za hranice, miliardy ročně, často do daňových rájů, takže to nepodléhá zdanění, tak hledají příjmy, kde je to nejsnadnější a kde se jim podle mého zdá, že bude nejmenší odpor," míní Ivan Fabián. „Místo cestou zdanění bank se důchodcům snižuje valorizace," zmiňuje Ivan Fabián příklady z opatření úsporného balíčku, s nimiž nesouhlasí.