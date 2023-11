I když počasí zcela odpovídá podzimu, zámecký park v Blatné stále láká k procházkám a rozjímání. A protože už je po hlavní sezoně, moc lidí zde nepotkáte. Sem tam párek milenců či mladou rodinu s malými dětmi na procházce. Vše ale už brzy ožije…

Zámek a park v Blatné lákají k procházkám i na podzim. | Foto: Deník/Petr Škotko

Celým parkem se v těchto dnech line nádherné ticho, které láká na pastvu velké stádo daňků. A když se budete chovat mírně a tiše, pustí vás k sobě opravdu velmi blízko. Stejně tak nádherní pávi. Jen dbejte upozornění, že nemáte zvířatům chodit do jejich teritoria. Za chvilku času stojí i pozorování párku nádherných alpak.

Zkrátka a dobře, pokud máte v těchto dnech chvilku času, zavítejte do Blatné a projděte se zámeckým parkem. Otevírací doba je v zimním období od 15. října do 14. března od 6.00 do 18.00 hodin.

Vánoční atmosféra na zámku v Blatné:

Na nádvoří zámku v Blatné se ale zá pár dní můžete naladit i na blížící se vánoční čas. Návštěvníky tu čeká několik víkendů plných vánočního kouzla, tradičních pochutin a nezapomenutelných zážitků.

Termíny vánočních trhů na zámku v Blatné

25. a 26. listopadu 2023

2. a 3. prosince 2023

9. a 10. prosince 2023

16. a 17. prosince 2023

V den trhů začíná areál zámku každý den ožívat v 10.00 hodin a návštěvníkům je přístupný do 17.00. Na milovníky zimních radovánek čeká bruslení na ekologickém kluzišti, těšit se můžete na vánoční prohlídky zámku, které vám představí svátečně nazdobené komnaty a užít si můžete i vánočně laděný výklad.

V Blatné nezapomínají ani na děti. V dílničkách mohou vstoupit do světa vánočního tvoření. Na trzích pak budou k dostání ručně vyráběné výrobky a tradiční pochutiny, jako je například trdelník, svařené víno a mnoho dalších vánočních specialit.

Ve sváteční čas se můžete v Blatné naladit i na pohádky a filmy. Právě místní zámek se objevil v několika z nich. Neznámější jsou Šíleně smutná princezna, Křišťálek meč či Bílá paní.