Víte, že jahody jsou známy již od dob starověkého Říma, i když archeologické nálezy ukazují, že byly konzumovány již v době kamenné? A že pro širokou konzumaci se začaly používat až v pozdním středověku, kdy byly pěstovány převážně mnichy? Že nevíte? To nevadí, protože to není důležité. Mnohem důležitější je, že vám chutnají a hlavně víte, kam si pro ně máte zajet.

Ilustrační foto: Samosběr jahod | Foto: Archiv Deníku

Na Strakonicku si na jahody můžete zajet na tato místa:

● Bavorov (od 8 do 18 hodin)

● Leskovice u Radomyšle (každý všední den od 14 hodin)

● Farma u Miklasů v Radomyšli (v pracovní dny od 15 do 17 hodin nebo do vysbírání. O víkendech od 9 do 12 hodin nebo do vysbírání zásob).

Ale ještě si pár dnů musíte počkat. To, že se ale už dají tyto nádherné a chutné plody sbírat, se dozvíte brzy.

O jahodách

Hlavní období sklizně je nejčastěji v červnu a červenci. Sklízené jahody mají svěže červenou barvu, která naznačuje, že jsou již dozrálé. Nezralé plody jsou zelené, či nažloutlé a přezrálé pak tmavě rudé a na dotek již měkké. Doporučuje se sklízet jahody dopoledne, jelikož jsou již oschlé, ale současně stále lehce podchlazené, což udržuje jejich stav déle čerstvý. Natrhané jahody by se měly umístit do ledničky, či chladné místnosti, aby déle vydržely.

Ale to nejdůležitější nakonec. Jahody se konzumují jak za syrova po utržení z keříku, tak i po tepelné úpravě, přidávají se jako náplň například do ovocných (jahodových) knedlíků, do pečiva (jahodový koláč, jahodová bublanina atd.). Často se také zavařují do kompotů, využívají se pro výrobu moštů. Vyhlášená je konzumace jahod se šlehačkou.

