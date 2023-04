Na Instagramu vystupoval pod přezdívkou, v reálném životě měl prý problémy se seznamováním, navíc si nerozumí s vrstevníky a hledá si i podstatně mladší partnerky. S dívkou si nejdříve vyměňoval zprávy, prý mu tvrdila, že už jí bylo patnáct. Po čase si domluvili dostaveníčko a vypadalo to růžově. Jejich setkání z dubna loňského roku ale nyní do detailů probírá soudní senát.

Soulož na dítěti

Podle státní zástupkyně Dagmar Šimákové měl obžalovaný muž (ročník 2003) z Domažlicka v pátek 29. dubna 2022 odpoledne dívku v háječku mezi stromy u mlýna sexuálně obtěžovat poprvé. „Držel ji a osahával, zasouval prsty do přirození, zasunul jí tam i penis, i když nechtěla. Následně se jí omluvil,“ popisovala.

V sobotu se setkali znovu. Situace se opakovala ale u dívky doma. „Pod záminkou, že se budou dívat na film, v jejím dětském pokoji opakoval své jednání. Osahával ji na prsou, strkal prsty do přirození a vykonal tak soulož na dítěti mladším patnácti let, i když se bránila, kladla odpor fyzicky a slovně,“ zdůraznila státní zástupkyně.

Chtěla to taky

K obžalobě se připojil i zmocněnec poškozené právník Adam Nádravský, který požaduje pro svou klientku náhradu nemajetkové újmy ve výši 70 tisíc korun. Obžalovaný se podle své obhájkyně Ivy Háječkové cítí nevinný, nedopustil se prý na poškozené násilí, nezneužil její nevinnosti a nenutil ji k pohlavnímu styku. „Nemá zájem o dohodu o vině a trestu, ani nechce prohlásit svou vinu,“ konstatovala.

Soudní senát v čele s předsedou Ondřejem Kubů tak zahájil hlavní líčení výslechem obžalovaného, ten trval až do odpoledních hodin. Mladík v zelené mikině za výslechovým pultem během rozvíjení příběhu nervózně poklepával levou nohou. Soudu potvrdil, že nikdy pořádně nepracoval, navíc dluží na exekucích desítky tisíc, živila ho matka.

Přijel na víkend

S poškozenou se seznámil přes Instagram. „Psala mi, jestli se známe a jestli se spřátelíme. Řekla mi, že se jí líbím, chtěl jsem ji nejdřív poznat, než si něco začneme,“ vyprávěl. Po čase se sešli v Budějovicích. „Domluvili jsme si datum a čas, přijel jsem za ní, čekala na mě na nádraží, ukazovala mi obchody v Mercury, seděli jsme i na náměstí na lavičce a povídali si,“ dodával.

Pak nasedli na autobus do blízké vesnice. „Potkali jsme její kamarádku, řekla, že jsem její přítel. Vystoupili jsme o vesnici dřív a šli k nim pěšky. Mával jsem na jejího otce, ale zarazila mě, že to její rodina neví,“ zmínil.

Procházeli se obcí, povídali si. „Sedli jsme si na takovém plácku, tam jsem ji objal. Nebránila se, bylo to vzájemné. Odvedla mě za ruku na tišší místo, osahával jsem ji. Sama si lehla, svlékl jsem jí kalhoty i kalhotky po kolena. Uspokojoval jsem jí tam prsty. Pak jsem ji doprovodil domů, protože jí volali rodiče. Pak za mnou přišla ještě se psem, byla veselá. Dala mi náramek a já jí prstýnek,“ upřesnil.

Počkal do rána

Prý mu slíbila přespání u kamarádky, ale to nevyšlo. Zůstal tedy venku, protože vážil dlouhou cestu. „Psali jsme si celou noc, ráno mi napsala, že až rodiče odjedou na nákup, vezme mě k sobě,“ uvedl.

Když viděli, že rodiče skutečně odjeli, pozvala ho do domu. „Zamkla zevnitř a nechala klíče v zámku. Vzala mě nejdřív do obýváku, následně do svého pokoje. Nabídla mi ručník a sprchu, přišla za mnou už do koupelny, řekla, že mi to sluší bez trička, objala a políbila,“ rozvíjel obžalovaný.

Když se vykoupal, přilehl k ní. „Ležela na posteli, hrála hry na Xboxu, lehl jsem si k ní, objímali jsme se a líbali. Osahávali jsme se navzájem. Chtěla to zkusit, jaké je to doopravdy. Sama si lehla a roztáhla nohy. Zkusil jsem zasunout penis. Když se tam nevešel, tak jsem přestal. Pak jsme spolu ještě seděli a povídali si. Když přišli rodiče, poslala mě pryč zadním vchodem,“ dodal.

S dívkou prý chtěl normální vztah, miloval ji, tvrdil, ale podobné problémy měl už dříve. „Než jsme se setkali, psali jsme si erotické zprávy, tvrdila, že jí bylo už patnáct a já jí věřil. Chtěl jsem fotku ňader, vyfotila se na záchodě ve škole v podprsence, já jí poslal zase svůj penis. Měl jsem podobný problém v Domažlicích. Obvinili mě z pohlavního zneužití čtrnáctileté dívky, tam to bylo ale dobrovolné,“ popsal.

Soudce Kubů chtěl znát detaily. „Zkoušel jsem do ní zasouvat penis, bolelo to, řekla, ať toho nechám. Dělal jsem jí to pak rukou a druhou jsem masturboval, orgasmu jsem dosáhl a ejakuloval na prostěradlo,“ upřesnil obžalovaný.

Podobný scénář už dříve

Mladík přiblížil další své erotické vztahy. I ty nebyly zrovna standardní. U jedné dívky jej prý nesnášeli rodiče, a tak s ní chodil tajně. S další chodil přerušovaně, protože ho podváděla se staršími muži. Ta ho také oznámila na policii, ale obvinění ze znásilnění bylo vyvráceno a staženo.

Měl prý problémy navazovat normální vtahy a uchyloval se raději k online prostředí. „V reálném životě mi nešlo navazovat osobní vztahy, raději jsem to dělal na dálku přes internet. Poškozená tvrdila, že je panna, ale tvářila se, že už sexuální zkušenosti má. Nestyděla se,“ míní.

Státní zástupkyni Dagmar Šimákovou zajímalo, proč si vybíral věkově nepřiměřené ženy, dívky ze základní školy od 13 do 15 let. „Rozuměl jsem si s mladšími víc než s vrstevníky,“ vysvětloval. Obhájkyně Iva Háječková své dotazy směřovala na jeho dětství a dosavadní život.

Špatné dětství i vztahy

Obžalovaný popisoval útrapy, které zažíval už od dětství - přes šikanu ve škole až po neúplnou rodinu, biologického otce alkoholika a gamblera, matku, jež střídala partnery. Trpí prý poruchou pozornosti, má i další zdravotní problémy, dětství a mládí trávil na psychiatrii a ve výchovných zařízeních. Přiznal také, že měl homosexuální i transgender partnery.

Soudce pak četl ještě výpověď kamarádky poškozené. „V tu sobotu mi volala, že přišla o panenství. Byla na tom hodně špatně, tak jsem šla za ní.“ Kamarádka se prý do chlapce z internetu zamilovala a on za ní přijel. „Nebyla veselá jako vždycky, byla posmutnělá, nechtěla říkat detaily a svěřit se rodičům,“ uvedla do protokolu.

Proces pokračuje výslechy svědků. Dostavit se mají i znalci v oboru sexuologie, psychiatrie a psychologie.