Zbigniew Czendlik: Život bez svátků je jako cesta bez hospod

/ROZHOVOR/ Polský římskokatolický kněz Zbigniew Czendlik působí v Česku už přes pětadvacet let. Za tu dobu se stal nejen oblíbeným duchovním, ale i vyhledávanou celebritou. On sám ovšem podobné označení z duše nesnáší, raději by prý byl, kdyby o něm ostatní mluvili jako o dobrém chlapovi.

Svoji funkci lanškrounského děkana nestaví na piedestal a netají se ani svými drobnými hříchy. Při rozhovoru, který jsme spolu vedli symbolicky v den státního svátku 17. listopadu, popíjel pivo a labužnicky vyfukoval kouř z cigarety, protože – jak sám říká – není svátku bez kadidla. Blížil se advent, a tak bylo téma naší rozmluvy zcela jasné. Prožívá kněz adventní čas jinak?

Advent je časem radostného očekávání narození Ježíše, nebo jak lidé říkají – Ježíška. Vánoce jsou právě o Ježíškovi, o dítěti, a proto budou vždy Velikonoce prohrávat s Vánoci. Dítě je totiž závislé na dospělém, který o něj pečuje. Z Ježíška se posléze stal chlapec, a pak i Pán Ježíš, a to už není dítě, ale partner. Navíc od nás něco chce a my od něj najednou dáváme ruce pryč. Ale Ježíšek jako roztomilé nemluvňátko od nás nic neočekává. Narození je vždy zázrak. Vánoční stromy čekají už jen na rozsvícení Přečíst článek › Co pro vás adventní období vlastně znamená?

Musím říct, že je pro mě stejně hektické jako pro všechny ostatní. Tu a tam se potkávám s odsuzováním adventního shonu, protože lidé běhají po obchodech a kupují dárky. Říká se, že se Vánoce stávají čím dál více komerčními. Částečně to tak je. Obchodníkům totiž svátky končí na Štědrý den, zatímco pro nás teprve začínají. Já se nad tím vůbec nepohoršuji, protože Vánoce takové vždy byly. Říká se přeci Boží hod vánoční a Boží hod velikonoční. Všeho bylo totiž hodně a tak se i hodovalo. Lidé skutečně kdysi šetřili, ale na Vánoce si dopřávali něco, co si běžně dovolit nemohli. A protože neměli peníze, vyráběli si navzájem dárky. Teď sice někteří peníze mají, ale chybí jim zase čas.

Myslím si, že se na tom nic nezmění, advent bude vždy hektický. Když k vám přijede návštěva a vy se na ni těšíte, tak vygruntujete byt, něco uvaříte, napečete a pohostíte příchozí. A co teprve, když máme narozeniny Ježíše! Taky mu potřebujeme nachystat pořádný mejdan. Když jsem slavil své padesátiny, udělal jsem to skutečně ve velkém! A čím jsou moje padesátiny ve srovnání s narozením Spasitele?! (smích) Na advent je napojena spousta různých zvyků.

Mělo by jít o období klidu a zamyšlení, ale to už se nikdy nestane. Kdysi hodně lidí pracovalo v zemědělství, přes léto byli na poli, když přišel podzim, sklízeli zase úrodu, poté následovala zima a čas odpočinku. I tak byl jejich život pestrý, pěstovaly se totiž různé zvyky – Mikuláš, Lucie a mnoho dalších. První velký vánoční svátek patřil kostelu, druhý zase rodině, různým společenským událostem a hrám, po tom následoval tzv. oktáv a slavilo se vlastně celý týden. Děti věří budoucnosti v Česku méně než dřív, ukázal průzkum Přečíst článek › Myslíte, že dnešní lidé mají potřebu během adventu rozmýšlet?

Nemají čas, životní styl se změnil! Vezměte si, že pro spoustu firem právě končí účetní rok, mají uzávěrku, všichni jsou pod tlakem. I proto si svátky nedokážeme užít. Někdy si připadám jako topič, který musí zajistit lidem pohodlí, teplo i klid. Musím proto zatápět pod kotlem. Jaké byly Vánoce vašeho dětství?

Nejzajímavější bylo období před Vánoci, když jsme hledali dárky. Ta detektivní činnost mě nesmírně bavila. Navíc u nás byly součástí adventu i roráty, mše, které jsou brzy ráno a na něž jsme jako děti chodily. Začínaly potmě a postupně se celý kostel rozsvěcoval. Až pak se šlo do školy. Měli jsme adventní kalendáře i speciální úkoly. Každý den bylo zapotřebí udělat nějaký dobrý skutek. Vzpomínám na to s velkým sentimentem, protože advent vždy voněl po Vánocích. Předchozí 1/3 Další

Autor: Ilona Smejkalová, Denis Drahoš