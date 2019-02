Tábor - Čtyřiadvacátého března převezme Jana Prokopcová v Táboře od senátora Pavla Eyberta cenu Žena regionu 2013

Žena regionu, Jana Prokopcová. | Foto: Archiv TD

Jana Prokopcová titul vyhrála v pátém ročníku ankety, jejímž partnerem je i vydavatelství Vltava – Labe – Press. Do užšího výběru celostátní ankety se dostalo přes sto výjimečných žen. Jana Prokopcová si prvenství vydobyla za Jihočeský kraj.

Jak jste reagovala, když jste zjistila, že jste do této ankety nominovaná?

Byla jsem překvapená a pocity měla rozpačité.

A co jste říkala na výhru?

Pořád tomu nějak nemohu uvěřit a dobré duši, která mě přihlásila, a všem hlasujícím děkuji a moc si toho vážím. Přihlášených bylo spoustu úžasných dam, přičemž o vítězkách jednotlivých regionů rozhodlo hlasování veřejnosti. Těším se, až se alespoň s některými z nich setkám osobně sedmadvacátého března v hotelu Augustine Praha při slavnostním galavečeru.

Soutěž má několik kategorií, vás bych zařadila do oblasti projektů charity. Kde konkrétně pomáháte?

S přáteli se už pár let snažíme pomoci dětem z Dětského domova Zvíkovské Podhradí. Ty děti jsou báječné a tety také, dětem se maximálně věnují. Nejlepším oceněním je pro nás jejich rozsvícený pohled, když je něčím potěšíme. Ať už dobrotou nebo hračkou. Podařilo se nám sehnat i několik sponzorů, kteří se dokonce už sami každoročně hlásí, že chtějí přispět třeba na vybavení pokojů nebo zahrady. Mám štěstí na lidi okolo sebe, kteří se připojují a pomáhají nám bez nároku na odměnu. Věnují svůj volný čas, aby udělali radost dětem. Bez nich a podpory celé mojí rodiny by to nešlo. Takže velké díky i jim.

Kromě pomoci dětem se zabýváte numerologií. Kdo vás k ní přivedl a jak dlouho se už tomu věnujete?

K paranormálním vědám mě přivedl můj středoškolský profesor Ivoš Dvořáček, který se ezoterice hodně věnoval. Moje babička mne zase naučila, nač se hodí která bylinka. Tarotu se věnuji skoro dvacet let a numerologii jedenáct, bylinkám šest let. Do výčtu patří ještě automatická kresba, kterou dělám pět let.

Kdo za vámi chodí?

Nejčastějšími klienty jsou ženy, ptají se na vývoj vztahu, změnu zaměstnání, děti, zdraví a řešení jejich momentální tíživé situace. Kombinuji numerologii s tarotem, aby byla odpověď co nejpřesnější. Datum narození o nás poví úplně všechno. Samozřejmě se setkávám i s klienty, kteří na takové věci nevěří, o to milejší je pak zpětná vazba, že jim výklad vyšel. S kolegy pořádáme i ezoterické festivaly a kurzy, kde se lidé mohou naučit jak numerologii, tak výklad karet a dozvědět mnoho dalších zajímavých věcí. Nejbližší festiválek nás čeká na začátku dubna v Českých Budějovicích.

Uplatnila jste ještě někde tyto své znalosti?

Pracovala jsem pro Ezo.tv a v Hitrádiu FM Plus v pořadu Věštírna.

Co vás ještě baví kromě paranormálních věd?

Ráda čtu, nejraději Spokojenou blbku od Ilony Ondráčkové nebo všechno od Roberta Fulghuma, Ivanky Deváté a Haliny Pawlowské. Z hudby ráda poslouchám skupinu Kabát, Michaela Bubleho, Nickelbacka a Depeche Mode.