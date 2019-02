České Budějovice - Na začátku všeho byl kamarád, který zemřel kvůli pervitinu. To byl impuls pro Pavla Tůmu, aby před šestnácti lety začal přemýšlet o tom, jak inspirovat mladé, aby drogy nikdy nebrali.

Protidrogový vlak ukazuje mladým, jaké následky může experimentování s legálními i nelegálními drogami mít. „Naše metoda je velmi jednoduchá. Nebudeme nikomu nic zakazovat, ale pojďme si ukázat, jak užívání drog může dopadnout,“ vysvětluje autor vlaku Pavel Tůma.

V protidrogovém vlaku prochází děti a s nimi i dospělí barem, kde si mladí lidé často dávají první cigaretu, sklenku alkoholu i další drogy. Projdou dopravní nehodou pod vlivem návykových látek, vězením, výslechovou místností, lékařskou ordinací či feťáckým obydlím i s minivýrobnou pervitinu.

Protidrogový vlak:Kdo: pro rodiče a děti od 10 let

Kdy: od pondělí až do středy 17.5., školy 8:00 až 14:00, prohlídky pro veřejnost 15:30 až 18:20

Kde: nákladové nádraží v Českých Budějovicích

Vstupné do protidrogového vlaku je zdarma.



Na budějovické nákladové nádraží dorazil tento vlak s příběhem drogové závislosti v pondělí. Až do středečního večera tu bude hlavně pro děti a mladé lidi nabízet sugestivní zážitek, který jim má dodat více potřebných informací o tom, jak to s drogami chodí. „Bylo to úžasný. Koukali jsme na film a pak se vysunulo plátno a tam byla ta situace, na kterou jsme zrovna koukali, bar nebo bouračka. Rozhodně bych nechtěla skončit jako hrdina příběhu. Chci sem jít ještě jednou se svými kamarády,“ řekla Sára Matznerová potom, co prošla všechny vagóny.



Nadace Nové České, která vlak provozuje, počítá i s návaznou spoluprací s místními preventisty a nespoléhá jen na jednorázový dopad prohlídky protidrogového vlaku, který v průměru navštíví 450 lidí za den.