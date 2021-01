„Kapacita rezervací u tohoto očkovacího místa je je již vyčerpána. Další rezervace budou umožněny později dle dodávky vakcín. Doporučujeme ověřit volnou kapacitu nejdříve za několik dní.“ Tak zní hlášení, kterým skončil pondělní pokus o rezervaci termínu pro Jaroslavu Dlouhou (82) z Českého Krumlova. Říkala si, že počká, když v pátek systém padal a spoustě lidí se zaregistrovat nepovedlo.

„Pomohla mi dneska sousedka, která to s počítačem umí, poprosila jsem ji o pomoc, bohužel jsme ale nevyřešily vůbec nic,“ posteskla si. „Budu ji teď muset otravovat znovu a asi na několikrát, než mi dají termín. Naštěstí se bude očkovat nedaleko ve Sportovní hale, tak to mám kousek pěšky. Tak aspoň něco.“

Proč v Jihočeském kraji nejsou vypsány žádné termíny na očkování, vysvětlil hejtman Martin Kuba: „Rozhodli jsme se neotevírat v pátek termíny naslepo. Prostě jsme chtěli mít jistotu, že pokud nabídneme někomu konkrétní termín, tak pro něj také budeme mít vakcínu. Nyní se od řídícího týmu snažíme získat přesný počet seniorů, kteří jsou zaregistrováni v jednotlivých okresech našeho kraje. Jakmile se nám to povede a budeme mít jistotu, kolik vakcín a kdy dorazí, otevřeme termíny.“

Doufá, že jihočeští senioři starší 80 let si budou moct zamluvit termín očkování ve „svém“ okrese v úterý nebo ve středu. „Jen prostě musíme vědět, kolik budeme mít vakcín,“ vysvětluje. V příštích týdnech bude třeba dávky rozdělit mezi nová očkování a přeočkovávání lidí z ledna, tedy zdravotníků nebo obyvatel domovů důchodců. „Není možné otevřít termíny na měsíc dopředu. Vypíšeme je, hned jak budeme mít jistotu, kdy dostaneme další vakcíny.“

Hejtmanovi se nelíbí ani rezervační systém v duchu „kdo dřív přijde, ten dřív mele“. Byl by radši, kdyby systém řadil lidi podle podle věku: „Jednak nám to přijde medicínsky správné a jednak by to uklidnilo soutěžení, kdo se přihlásí dřív. Na vypsané termíny by automaticky šli ti nejstarší registrovaní.“ Že by ani to nebylo ideální, namítla na hejtmanově profilu na sociální síti Hana Kovářová: „Moje prababička a pradědeček jsou ve věku 82 a 90 let. Potřebujeme je naočkovat najednou, bydlí v malém městě, povezeme je (doufám) do Tábora. Je logisticky náročné je tam dostat každého zvlášť, především kvůli pohyblivosti. Potřebujeme, aby měli termín v jeden den, ideálně co nejdřív po sobě.“

Očko startuje v úterý, zatím provizorně

Českobudějovický očkovací tým se v úterý přesouvá z nemocnice na výstaviště. „Rezervační systém je nastaven jen pro výstaviště, není možné paralelně očkovat i v nemocnici,“ upozorňuje hejtman a dodává, že očkování na více místech by bralo značnou část kapacity týmu a nebylo by efektivní. „Proto prosazuji, aby ten, kdo poveze svého seniora do očkovacího centra, měl klidně placený den pracovního volna.“