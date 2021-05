Blíží se sečení luk, a tak je třeba, aby každý, kdo může a je ochotný pomoci, přiložil ruku k dílu. Ročně u nás přijde pod noži žacích strojů o život na šedesát tisíc srnčat a jen člověk je může před touto děsivou smrtí ochránit. Čím víc nás bude, tím víc srnčích miminek se podaří zachránit. Stojí to jen trochu času během května a června a k registraci stačí pár kliků na facebooku.

Ročně v České republice zbytečně při traktorovém sečení umírá asi 60 tisíc srnčat. | Foto: archiv Stop! Sečení srnčat

Pomůžou i peníze

Kdo by rád přispěl finančně, třeba na druhý dron s termovizí, který je jednou z mála metod, jak najít srnčata v některých typech porostů, může, a to na transparentní účet u Fio banky: 2701873436/2010. Dron s baterií, pojištěním a tabletem vyjde zhruba na sto tisíc korun. I díky pomoci veřejnosti už skupina získala peníze na první dron s termovizí a nabízí pomoc zdarma myslivcům i zemědělcům do jetelových porostů.