Takové protivnosti byly v každé době.

V té globálně historické, třeba po válce, se „rovnaly“ odplatami, třeba i s popravami (konfidentů) nebo vyháněním německých sousedů. V době třídně revoluční, třeba po Únoru, kdy se rychlostí moru „rozjely“ po republice akční výbory, už se „jen“ zabavovalo (kulakům) a vystěhovávalo, když ne rovnou zavíralo (nepohodlné). Za „normalizace“ po vstupu 1968 se „jen“ vyhazovalo (exponenty „pravice“).

Převrat v listopadu 1989 dal prostor pro další rozdělování, třeba na bývalé komunisty a ty druhé. Když jsem hájil kolegyně před lítými útoky probuzených věrozvěstů revoluce, nejvíc mě udivovalo, že tito „gardisté“ neměli co získat „likvidací“ toho či onoho novináře kromě jakéhosi osobního uspokojení, že se postarali o nějakou vyšší „spravedlnost“… Co já jsem se tehdy napsal v Jihočendě o nenávisti!

Hlouběji se mne ale dotýkaly jiné zloby, mezi štamgasty v hospůdce u nás na periférii. Nepramenily z historických událostí, nebyly ani třídní, ba snad ani mezi spokojenými a nespokojenými – prostě se někdo z úplně iracionálního důvodu pustil do slabšího. Stokrát a vždycky marně jsem říkal, že do občerstvovny přece chodíme pobavit se, pokecat s přáteli, se sousedy; někteří ale měli zkrátka potřebu mít nepřítele. Když nebyl „po ruce“, udělali si ho. Pivo to možná trochu katalyzovalo, ale negativní vymezování jako by měli Češi v sobě obecně…

Nebo možná že pořád mají, ale mně se už to přestalo dotýkat. Už dávno nedělím lidi dokonce ani na hodné a zlé či dobré a špatné – jsou jenom „jiní“ než ti druzí.

Tak mi nedávno napsal čtenář k článku „O titulech“ v příloze Týden z 10. března, a vzal to z jedné vody dočista. Třeba proč že mi „leží v žaludku ten Krýzl“ (co k nám přijel po převratu z Ameriky podnikat a podepisoval se Sir Paul Henry, d´Kryzl von Veřtát, svobodný pán ze Slavatů na Chlumu atd.), „proč se zastavil p. Mojmír Prokop při cestě na náměstí, než vyskočil na obrubník kašny, zrovna v Malém divadle“, „proč p. Schwarzenberk na besedě s občany v restauraci U černého koníčka na dotaz, jak ho mají oslovovat, řekl ,oslovujte mně kníže´“ (a radí mi, abych si vyhledal v našich novinách články o knížeti dost nelichotivé). Prý bych taky našel článek o rehabilitaci matky Pavla Krýzla, s níž byl „zároveň rehabilitován p. Nepožídek, který před tím budoval v Praze metro“. „A snad za 5. Jak jste spokojen?“ končil čtenář.

V dobrém jsem ho poprosil o doplnění - co podle něho Prokop hledal v Malém divadle před cestou na kašnu? Kdy měla být rehabilitována p. Krýzlová, a jak se jmenuje křestním jménem? Kdy měl být rehabilitován p. Nepožídek (Nepožitek? Nepožidka?), který budoval metro (v Praze)? - Přiznal jsem se tím, že jsem to ve vyhledávačích nikde nenašel.

Odpověděl obratem, že mi asi utekl dnešní přetechnizovaný svět, kdy stačí ťuknout na tlačítko počítače a mám k dispozici vše, co chci! Takhle se mu zdá, že mám ještě dobu, kdy jsme jako kluci měli telefon ze dvou krabiček od krému, u kterých jsme hřebíkem do víčka nadělali dírky a mezi ně natáhli provázek. „Jinak taky píšu takovéhle hlouposti z dlouhé chvíle,“ dodal a mne ta upřímnost pohladila na duši, jako bychom najednou našli společnou řeč u toho štamgastovského stolu na periférii.

Na dopis je ale slušné odpovědět. Tak mu chci vzkázat, že „ten Krýzl“ mi leží v žaludku tím, jak z nás „dělal blbečky“ omračováním vymyšlených pseudotitulů v domění, že to na nás bude platit. K Mojmíru Prokopovi mi připomněl jeho syn, že tehdy společenský kvas zahájili ve státě študáci a tzv. kulturní fronta se připojila vzápětí. „V tomto divadle pracovala mj. naše máma, táta tam měl spřízněné duše. Panu pisateli bych odpověděl, že si tam můj otec dovolil čerpat podporu a inspiraci. Možná že tazatel klasifikoval kolektiv Malého divadla jako hnízdo konspirace, kde herci spolu s komunisty převzali moc,“ končil Prokop jun.

Otázky ke Schwarzenbergovi si protentokrát dovolím pominout, stejně jako tu k míře mé spokojenosti, abych už konečně dospěl k závěru.

Bezprostředně po této korespondenci mi můj čtenář přeposlal ještě jeden mail, s titulkem „Takového po ránu zastřelit - to musíš vidět“. Napřed mě napadlo, že mi předpovídá osud, ale pak jsem si to výjimečně otevřel a přiznám se, že jsem se pobavil. Pochopil jsem, že jsem se ocitl na počítačovém seznamu množiny dalších jeho přátel a dostal jsem ten odkaz náhodou, nevybraně, že můj čtenář je nejspíš počítačovým „freakem“, kteří se z internetu neustále zahrnují všemi možnými hračičkami ze sociálních a jiných sítí a vytvářejí si z nich alternativní svět…

Nemám jim to za zlé, je to jejich vášeň. Jsou zkrátka jiní než já, který neumí svému počítači ani nařídit, aby ke mně nepouštěl příspěvky tohoto druhu, a umístění odkazu „Takového po ránu zastřelit“ do tohoto textu pro vaše pobavení mi museli zařídit naši specialisté webeditoři Deníku.

Tak si klikněte taky na usmířenou, vždyť o nic nejde!