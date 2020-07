Jako odbojář byl uvězněn v koncentračnímtáboře v Mauthausenu, pak ve Steyru a v Gusenu. Tam byl v roce 1945 osvobozen. S malou skupinou kolegů se dostal do Lince, kde jim pomohly řádové sestry a nechaly je pár týdnů zotavovat ve stodole svého zařízení. Nabídly jim také práci, ale Kudlinski nechtěl čekat na organizovanou cestu domů a rozhodl se jít se dvěma dalšími bývalými vězni do Poznaně pěšky. Sestry mu ale věnovaly kolo, další dal skupině polsko-americký voják a trio se dvěma bicykly vyrazilo přes Vídeň a Československo.

Na kolech se střídali a za půldruhého měsíce zdolali skoro tisíc kilometrů. „Třikrát jim kola chtěli zabavit, ale uměli se bránit, třeba taky dokumentem Kudlinského, že jim vojáci mají pomáhat,“ píše bez dalších podrobností linecký list. „Tak se jim dostalo podpory, lidé jim nabízeli pomoc, v restauraci na rakousko-české hranici dostali jídlo dokonce zdarma, když se poznali jako bývalé vězně lágru.“ Když ve zdraví překročili polskou hranici, políbili zemi a Kudlinski později řekl: Nevím, jestli se to papež naučil od nás, nebo my od něho…

Až do konce života v roce 2010 si Kudlinski ponechával bicykl jako vzpomínku na tuto dobrodružnou cestu zpátky do vlasti a do života. Dnes je zelené kolo se zlatožlutými řidítky jedním z ceněných exponátů muzea v bývalém táboře Mauthausen, končí OÖN. Na snímku Deníku/OÖN/rubra si exponát prohlíží dolnorakouská hejtmanka Johanna Mikl-Leitnerová.

Policie opěšala

Od čtvrtka je rakouská policie opět bez koní, informuje Volksblatt. Devět koní a materiál byly předány v Heldenbergu srbské jízdní policii. Tím u sousedů skončil projekt budování jednotky jízdní policie, který odstartoval v roce 2018 tehdejší ministr vnitra Herbert Kickl. Když loni jeho nástupce Wolfgang Peschorn program skončil, bylo devět ze dvanácti koní nabídnuto k odprodeji a v řízení poslalo Srbsko lepší nabídku než například Německo a Nizozemsko. O ceně bylo domluveno mlčení, ale podle listu policie zhruba dostala své výdaje na koňský projekt zpátky. Tři koně z původní sestavy už v tu dobu nebyly v Rakousku – dva byli dárkem z Maďarska a vrátili se domů, zbývající byl vyreklamován s německou obchodnicí.

Nefotografujte pod sukněmi!

Tajné pořizování snímků pod sukně žen, takzvaný upskirting, nebo do jejich výstřihů bude v Německu přečinem, informuje PNP. Tak bude posuzováno také fotografování obětí dopravních nehod zvědavci: zákon před tím dosud chránil jen živé poškozené. Pachatelé těchto skutků budou nyní trestáni pokutou nebo odnětím svobody až na dva roky. Rozhodl to v pátek bundestag.

Děkují „papežovi“ nekouření

Zdroj: Deník/archiv VLM

„I deset let poté, kdy inicioval všelidové hlasování vedoucí k zákazu kouření v bavorských hospodách, sklízí pasovský rodák Sebastian Frankenberger pořád ještě díky,“ píše PNP a cituje 38letého Bavora, který nyní žije ve Vídni: Lidé mi děkují – díky mně se stali nekuřáky…

Bývalý předseda Ekologicko-demokratické strany (ÖDP) byl hlavním iniciátorem hlasování, které vyvolalo v roce 2010 rozhodující referendum, vysvětluje list. Nadcházející sobotu 4. července uplyne deset let od tohoto historického rozhodnutí. V něm se 61 procent Bavorů vyslovilo pro tehdy nejpřísnější zákaz kouření v celé SRN. „Přestože se tenkrát stal osobou nenáviděnou všemi kuřáky, vzpomíná si prý ,totálně rád´ na svou kampaň,“ pokračuje PNP. Frankenberger v roce 2015 po vnitrostranických sporech z ÖDP vystoupil a stáhl se z německé politiky. Dnes pracuje jako poradce v turistice, ale dovede si prý určitě představit návrat k politice – a ke kampaním. Co prý dělají třeba Zelení, je napínavé, právě také v Rakousku, říká v PNP. Foto: Deník/PNP/Jäger

Stíhán za propagaci nacismu

Zdroj: Deník/OÖN

Dolnorakouský úřad na ochranu ústavy začal stíhat na základě anonymního udání 35letého muže z Gmündu na české hranici. V jeho kanceláři byla v pátek nalezena střílející tužka, tedy zakázaná zbraň, a dvě automatické pistole s tlumičem jako ilegální zbraně ve formě válečného materiálu, píší OÖN. Zajištěno bylo množství munice, rozbušky a zbraně, které muž držel legálně, i řada nacistických „upomínkových“ předmětů, kterými se dotyčný často veřejně chlubil. Foto: Deník/OÖN

K vraždě ve Schwandorfu

Jak náš web informoval, česká policie zadržela muže podezřelého ze spáchání dvojnásobné vraždy v bavorském Schwandorfu. Tamní kriminálka přidala další informace. Podle nich byl čin částečně zdokumentován bezpečnostní kamerou v objektu. Záběry právě vedly na stopu podezřelého, 57letého bývalého přítele usmrcené ženy. Podle zjištění vnikl v podvečer v pátek na terasu jejího domu a nožem napadl ji a jejího nového přítele. Snažili se před ním utéct do domu, ale pronásledoval je i tam.

Bylo po něm zahájeno rozsáhlé pátrání i za pomoci vrtulníku, psů a dalších prostředků. Protože nebyl vyloučen jeho útěk za hranice, vydala policie evropský zatykač. „Úzká spolupráce s českými úřady byla nakonec důležitým stavebním kamenem jeho dopadení,“ uvedla policejní zpráva z Chamu. Zatykač byl zveřejněn i v Čechách a jeden tamní občan hledaného poznal u rybníka u Nového Dvora u Domažlic. Kolem 16.30 tam byl zatčen. Odpor nekladl, uvádí PNP. Nyní je ve vazbě v Čechách. Podle poslední zprávy se zatím nenašla vražedná zbraň.