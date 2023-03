Výstaviště zaplavily balonky. Proudem poteče i čokoláda

Pavilon Z na českobudějovickém výstavišti od středy 21. března zaplnily tisíce balonků různých barev. Na přípravě Největší balonkové výstavy v Čechách tu pracuje balonkář Tomáš Okurek z Brna se svým týmem. Pro veřejnost otevírá už v pátek 24. března ve 14 hodin a je součástí čokoládového festivalu, který trvá do neděle 26. března do 17 hodin. Co všechno návštěvníci uvidí a zažijí?

Největší balonková výstava na budějovickém výstavišti. Připravuje ji Tomáš Okurek a Michaela Štěpničková. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek