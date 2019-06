Pasov - Zhruba pět měsíců po riskantním předjíždění na B12 je rozhodnuto – 52letý český řidič, který v lednu u Freyungu ohrozil protijedoucí autobus, bude vydán ke stíhání do Německa, píše PNP.

Rekonstrukce situace. | Foto: Deník/repro

„Muž sedí od zatčení začátkem března ve vyšetřovací vazbě ve své vlasti, protože s vydáním do Německa nesouhlasil. Tento odpor byl po přezkoušení českými úřady odmítnut, jak v pátek řekl pasovskému deníku PNP pasovský vrchní státní zástupce Walter Feiler. Podle aktuálního stavu věci má být český řidič dopraven do Pasova příští čtvrtek. Bude tam předveden vyšetřující soudkyni a pokud ta shledá zatykač oprávněným, bude obviněný umístěn v pasovské věznici,“ píše PNP. Dodává, že obžaloba by měla být podána do dvou až tří týdnů po vydání podezřelého.