České Budějovice – Mužem letošního roku může být učitel, tenisový trenér, podnikatel. Ale také student – to v případě, že by celostátní finále soutěže vyhrál Jakub Chyňava z Českých Budějovic. Čtyřiadvacetiletý student Lékařské fakulty v Plzni bude mít mezi dvanáctkou svalovců číslo sedm.

Kandidát na Muže roku Jakub Chyňava. | Foto: Deník / Klára Skálová

Jasno o tom bude 23. srpna, kdy se v Náchodě uskuteční finále. „Chci si to hlavně užít. Člověk to zažije jen jednou za život, nebo vůbec,“ říká Budějčák s tím, že celá soutěž je jedna velká zkušenost. „Šel jsem módní přehlídku. Nikdy předtím jsem nic nefotil a najednou to měl být celý kalendář, absolvovali jsme týdenní soustředění v Tunisku,“ svěřil se. A jak je to mezi kluky s konkurencí? „Žádná není. Kluci jsou skvělí, je s nimi sranda,“ řekl Jakub Chyňava na adresu svých jedenácti spolubojovníků.