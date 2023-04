Policejní výstavu lze navštívit od úterý do neděle od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin přímo v Muzeu fotografie a moderních obrazových médií v Kostelní ulici v Jindřichově Hradci až do 31. srpna.

Hlavním organizátorem výstavy je Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, duchovním otcem těchto každoročních prezentací činnosti kriminalistů je specialista z Odboru kriminalistické techniky a expertíz (OKTE) kapitán Pavel Panský. „Výstava se letos opravdu povedla jen díky vedení muzea a všech jeho pracovníků, nikdy jsem nezažil tak úžasnou spolupráci,“ pochvaluje si. „V Jindřichově Hradci navíc máme velmi šikovné kriminální techniky, a tak jsme se zaměřili i na místní práci a případy,“ zdůrazňuje Panský.

Jen pro otrlé

Drsnější a krvavější fotografie nezveřejnili zejména kvůli slabším povahám. „Báli jsme se, aby nám tam neomdlívaly citlivější osoby, proto jsme na dveře umístili i varování, aby se každý rozmyslel, jestli to chce skutečně vidět,“ uvádí Pavel Panský

Nejvíce emocí vzbuzuje asi třetí výstavní místnost expozice. Už podle zmiňovaného varování na dveřích je návštěvníkovi jasné, že půjde o silný kalibr. „V tomto prostoru se nachází exponáty a fotografie dokumentující násilné trestné činy. Na základě vlastních pocitů zvažte prohlídku,“ zní doporučení.

Poděkujte hasičůmZdroj: Grafik redakce

Pavel Panský pro expozici vyčlenil asi dvě stovky snímků. Výběr vystavených děl pak nechal na odborných pracovnících muzea. „Kurátorka Sabina Langerová a Simona Forejtová společně s tiskařem Petrem Princem, fotografem Martinem Šole a zástupcem Petrem Soukupem z nich vybrali vystavené exponáty,“ naznačuje.

Jak doplňuje krajský policejní mluvčí Jiří Matzner, kriminalisté disponují řadou fotografií a každoroční výběr je vždy dilema. „Vždy nás limitují prostory, fotografie jsme dodali v digitální podobě a realizace, tisk i rámování v takto vydařeném formátu zařídilo muzeum,“ zmiňuje.

Semináře i komentované prohlídky

Bonbonkem jsou podle Matznera uniformy četnictva, či pyrotechnické nálezy. „Pro fanoušky cestování jsme připravili expozici dokladů z období Rakouska-Uherska až po současnost, muzeum zároveň organizuje také komentované prohlídky a semináře na aktuální ožehavé téma kyberkriminality,“ dodává policejní mluvčí.

Žáci základních škol navíc mohou v prostorách muzea absolvovat pravidelné páteční přednášky týkající se nejčastějších trestných činů dětí a mládeže, nebo preventivní besedy s policisty o nebezpečí návykových a psychotropních látek.

Vrah z Budějovic i Velenic

Husí kůži má člověk například, když si spojí dva obrazy od českobudějovického technika Reného Velíška z roku 2021. První se jmenuje Náhodné srdce z oprátky a druhý Chodbou to začalo i skončilo, kde profesionálně a navíc velmi umělecky zachytil sebevraždu vraha z Českých Budějovic, který předloni odpravil svou sousedku, její tělo rozdělil na několik kusů a rozvozil po kraji a trup posléze zapálil v lesíku u rybníka mezi Protivínem a Zábořím na Písecku.

Mladou ženu rdousil a utopil, část těla oddělil od trupu. Pak spáchal sebevraždu

I předměty doličné vyvolávají rozporuplné pocity. Policisté vystavili mimo jiné plastový modrý sud, v kterém se skutečně skrývalo téměř deset let tělo zavražděného muže v Českých Velenicích. Vrah, jemuž napomáhala družka poškozeného, tělo s probodnutým srdcem umístil do této nádoby jen ve spodním prádle, vykopal jámu ve sklepě rodinného domu, zasypal vápnem a zalil dvěma vrstvami betonu v létě roku 2012. Soud nad oběma viníky vynesl rozsudek teprve letos v dubnu, usvědčený vrah se na místě odvolal.

Soka v lásce zabil, zakopal v sudu a zalil betonem. Soud rozhodl o vraždě z jihu

Za zmínku rozhodně stojí i řada dalších snímků a exponátů. Mimo jiné propanbutanové láhve z exploze bytového domu v roce 2020 v Lenoře na Prachaticku či motorová pila, kterou pachatel zabil svá domácí zvířata, ženu a nakonec i sebe v roce 2018 v Českých Budějovicích.

Na výstavě si najde každý to své, na fotografiích jsou zabavené drogy, vltavíny, posprejované vlakové soupravy, požářiště, dopravní nehody a mnohé další. Zajímavé jsou i retro fotografie z předválečného a válečného období, které policisté objevili na půdě OKTE v Českých Budějovicích a mapují dobové zločiny a mimořádné události napříč Jihočeským krajem.

Policisté také vzpomínají na stále nevyřešenou vraždu Soni Illeové, která zmizela v roce 2008 po vánočním večírku v Jindřichově Hradci. Její tělo našli tehdy rybáři až v březnu ve Vodičkově tůni na Jemčině. Vrah nebo vrazi dosud zákonu unikají.

Nad vraždou Soni Illeové visí dál otazník

V dohledné době se Deník podrobněji zaměří na případy z Jindřichohradecka přímo s techniky místní kriminálky. Ti představí svou práci i technické prostředky, které k ní využívají a snad prozradí i nějaké zajímavosti z praxe.