Za pomoci iniciativ z Au a z Naarnu už tam vyrostly z finančních podpor, ale i z řemeslnické pomoci školky, škola, zahrada udržitelné zeleniny a podobně.

Letos má Swan-tým z Mühlviertlu nový záměr – 200 domácností vesničky v oblasti Everestu má být zásobováno pitnou vodou, kterou dnes nosí ženy mnohakilometrovými každodenními pochody těžkým terénem. „Chceme zřídit studnu a vodu přivést potrubím do vsi,“ říká v lineckém deníku Arnold Hörmann, hnací síla iniciativy. Klidného zimního období v kempu využívá k cestám do Nepálu a sledování efektu dosud poskytnuté pomoci. „Často tam chybí to nejnutnější. Nejtrpčí chudoba je ještě zostřována přísným systémem kast,“ říká.

Kiosek zdobí nepálské modlitební praporky, kontrabas jako box na dary a fotografie šťastných dětí, což upozorňuje návštěvníky na pozoruhodné aktivity provozovatelů. Už se do nich zapojilo i více spolků z Naarnu a okolí. Významný dar poskytly ženy z národopisného spolku „zlatých čepců“, místní divadelní skupina převzala patronát nad třemi školáky a fotbalisté Unionu sehrají pro nepálskou vesničku v červenci benefiční utkání proti výběru okresu Perg. „A dárcovská basa v kiosku se už zase začíná zaplňovat,“ uzavírají OÖN.

Na snímku jsou Arnold Hörmann a Gerhard Ebner s dětmi jedné ze škol, které podporují.

Zvou k hromadnému zazpívání si

O hornorakouské iniciativě ke Dnu dětské písně 17. května náš web už informoval. Zapojila se do ní i národní škola z Freistadtu a její děti zvou na pátek na Stifterovo náměstí své babičky, dědečky, rodiče, sourozence, přátele ke společné hodince zábavy, k účasti na veřejném koncertu, napsaly OÖN.

Mrtví v penzionu

V sobotu v poledne objevila pokojská v jednom pokoji pro hosty v pasovském penzionu tři mrtvoly, dvě ženy ve věku 31 a 33 let a 54letého muže, napsala PNP. „Podle policie vězely v tělech obětí šípy. Mají nejspíš souvislost se dvěma kušemi nalezenými v téže místnosti,“ uvedl list. Penzion leží uprostřed zeleně na okraji Pasova ve čtvrti Unteröd na řece Ilzu. Starší z žen a muž mají pocházet z Porýní-Falcka, 30letá z Dolního Saska. V jakém byli vzájemném vztahu, není známo, mluvčí policie jen uvedl, že ženy nebyly dcerami onoho muže. Policie neposkytla žádné detaily. Oběti si pronajaly třílůžkový pokoj v pátek na tři dny.

Tři jednovaječné sestry

Ke Dnu matek připomněla pasovská PNP událost, která potkala Antonii Bichlerovou z Pasova před více než dvěma roky. „Při druhém ultrazvukovém vyšetření mi ženská lékařka řekla, že rozeznává dvě děti, a já jí ještě povídám, aby mne nelekala. A pak se opravila, že se spletla – jsou prý tři,“ vypráví v pasovském listě.

Už v patnáctém týdnu těhotenství bylo jisté, že jde o jednovaječná trojčata, tři holčičky. 26. května 2017, po 33 týdnech těhotenství, je Antonia Bichlerová přivedla na svět přirozenou cestou. Anna vážila 1600 gramů, Emma 1630 a Leonie 1690 gramů. „Manžel Robert byl u porodu, který trval jen 45 minut, a oběma se nám nekonečně ulevilo, že jsou zdravé a na intenzivce budou muset pobýt jen dva dny,“ říká 32letá maminka. PNP pak dodávají, že podle expertů je pravděpodobnost jednovaječných trojčat jedna ku 200 milionům.

Na snímku je kompletní rodinka – synovi Maximilianovi je šest let, sestřičkám zleva Emmě, Anně a Leonii budou 26. května dva roky.