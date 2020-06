Nový systém "semafor", který schválila vláda, určuje bezpečnost zemí pro cestování. Dotkne se také jihočeských pendlerů, kteří se při cestování za prací a zpět domů nebudou muset od 15. června prokazovat testy na koronavirus. Víte, kde všude je možné se na jihu Čech nechat otestovat?

Rychlotesty na Covid-19. Ilustrační foto | Foto: archiv Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně

Zdroj: Deník / RedakceNový systém, označovaný jako semafor, rozděluje země do tří kategorií značících nízké, střední a vysoké riziko. Češi mohou bez omezení cestovat do států v prvních dvou kategoriích. Cizinci přijíždějící do ČR se ale budou muset nadále prokazovat testem i při cestě ze středně rizikových zemí, do nichž patří Itálie, Španělsko, Francie, Belgie, Nizozemsko, Portugalsko či Irsko.