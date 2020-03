ON-LINE KE KORONAVIRU

„Jsme součástí republiky a občané jsou v nouzi, chceme jim pomoct,“ vysvětluje 16letá Thuy Linh Nguyenová z Českých Budějovic, které se říká Tereza.

Vietnamci podle studentky střední zdravotnické školy založili neziskovou organizaci a fungují takto po celé zemi. V čele vietnamské komunity stojí v Českých Budějovicích Ha Manh Hung a předseda komunity Hoang Hoa Tham, kteří vše řídí. „Nedá se říci, kolik nás je, zapojili se všichni, celé rodiny,“ vysvětluje dívka.

Vietnamci v Českých Budějovicích jsou ochotní a nezištní. „Složili jsme peníze na materiál a podporu,“ říkají Ha Manh Hung a Hoang Hoa Tham. Šicí stroje prý Vietnamci doma mají běžně. „Už od té doby, kdy se sem přistěhovali. Kvůli šití obuvi a šatů,“ vysvětluje Tereza. I její matka provozuje obchod s oblečením.

Zakoupili materiál a dali se do díla. Každý z komunity má prý svůj úkol. „Naše práce je rozdělená pro lepší organizaci už jenom proto, že se zapojují všichni, i ti, kteří neumí šít,“ přibližuje Tereza a pokračuje: „Nějaká část dováží materiál, další kreslí a stříhají a ti, co umí šít, dávají finální produkt dohromady.“

Shodují se, že jako menšina tady našli druhý domov. „Nejsme jen návštěvníci, tak chceme být prospěšní,“ říkají.

Kde pomohli, dočkali se pochvaly a poděkování. Například do českobudějovické nemocnice přinesli už 1000 kusů roušek. „Je velká potřeba, hodně jich ještě chybí,“ myslí si Ha Manh Hung. „Budeme vyrábět dál,“ doplňuje Hoang Hoa Tham. Další roušky budou do nemocnice, ale také do domova pro seniory, pro hasiče, nebo do továrny.

Čas výrobě roušek prý věnuje každý ze své vůle. „Chceme taky využít volno, a toho máme hodně kvůli karanténě,“ krčí rameny Tereza. Přiznává, že některé rodiny pracují celé dny.

Trojice má pocit, že sblížení české a vietnamské komunity je lepší každým dnem. „Nejen díky této činnosti, ve které nám pomáhají lidé z komunity ale také odjinud,“ tvrdí. Češi komunitu podpořili online, ale i fyzicky. Při nedostatku nití pomoc poskytli sousedé, učitelky z mateřské školky dodaly zase šňůrky na zavazování. „Důležité je hlavně, že si všichni pomáháme za jakýkoliv podmínek a táhneme spolu za jeden provaz,“ myslí si trojice.