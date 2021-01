„Takové chování je celkem běžné,“ řekl Deníku Jiří Mánek, bývalý ředitel šumavského národního parku, který nahrávku zveřejnil na sociálních sítích a napsal k ní: „Tetřev na Šumavě se lidí strašně bojí…“ Deníku Mánek řekl, že video bylo skutečně natočeno na Šumavě, konkrétně nedaleko Poledníku. Podle kritiků ale nejspíše vzniklo v úplně jiné zemi.

Video se šíří sociálními sítěmi jako lavina. A budí emoce, kladné i záporné. A pochybnosti. Deník zaznamenal názory, že video vůbec nevzniklo na Šumavě. Jsou z něj sice špatně, ale přece jen slyšet slova autorky, která nehovoří česky. Pravděpodobně říká v angličtině tetřevovi, že je jeho přítelkyně. Pochybnosti má i vedení šumavského národního parku. „Domníváme se, že záznam byl natočen spíše v zahraničí, i vzhledem ke značení u cesty. Ale samozřejmě nemůžeme vyloučit, že vznikl na Šumavě. Byť v tomto případě spíše v minulosti, než letos, a spíše jinde, než na Poledníku,“ uvedl mluvčí NP Šumava Jan Dvořák, podle něhož bylo v minulosti v regionu podobně nezvyklé chování tetřeva zaznamenáno, např. nedaleko Březníku.

Mánek ale jasně Deníku řekl, že video vzniklo u nás. „Video mám zprostředkovaně. Jméno autora neprozradím, chce zůstat v anonymitě. Mohu jen říci, že video bylo aktuálně natočeno u Poledníku,“ řekl Deníku v pondělí bez bližších podrobností Mánek. Dodal, že dle jeho zkušeností reakce ptáka sice není úplně přirozená, neboť je ve stresu, ale podobné chování tetřeva vůči turistům není výjimečné. Hájí si podle něj svoje teritorium.

„Ten pták je zvyklý, že tam lyžařské a turistické trasy jsou. Vezměte si, že video bylo natočeno v bývalém pásmu. Tam jsou trasy vyznačeny již třicet let. Ten pták se pravidelně ukazuje okolo turistických tras nebo v prostorech těžby,“ uvedl Mánek, podle něhož je 50 procent pozorování tetřeva, ať již přímého či na základě pobytových znaků (trus, péra), učiněno na turistické trase nebo v jejím přímém sousedství. Důležité je proto podle Mánka, aby turistické trasy byly vedeny v liniích, což ve světě je osvědčená metoda, a nikoli plošně, aby vzácný pták nebyl rušen a neplýtval energií, které má málo a musí ji šetřit. „Když to bude přímka, třeba z Modravy na Březník, tetřev si zvykne a problémy mu to dělat nebude,“ uzavřel Mánek.

Podle zatím posledního průzkumu, který publikovaly společně šumavský a bavorský národní park, je populace tetřeva na Šumavě a v Bavorském lese stabilní. Šéf německého parku Franz Leibl v roce 2018 uvedl, že ptáků je tu více než šest set.