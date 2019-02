Linec - Muzejní spolek Marchtrenk-Welser Geide se věnoval zvláštní výstavou třem „osmičkovým“ událostem století – první světové válce, která skončila rokem 1918, „anšlusu“ Rakouska k Říši 1938 s navazující druhou válkou a násilím zakončenému Pražskému jaru 68, popsaly OÖN.

Lágr pro 50 000 zajatců... | Foto: Deník/repro

Jak tyto dějinnné události ovlivnily život malé obce, uvádí expozice připravená týmem Reinharda Gantnera. Od 19. do 28. října bude ve Full Hausu Marchtrenk výstava k první světové válce, při níž v místě vznikl v říjnu 1914 obrovský c. k. zajatecký tábor, „černé město“, které zaplnilo na 50 000 válečných vězńů.

Ve spolupráci ve spolkem Kulturní prostor uspořádá muzejní spolek 13. října koncert „zvrhlé hudby“, jak říkali nacisté, čili skladeb židovských skladatelů jako Arnolda Schönberga. Zazní ale i k systému kritické písně Hannese Eislera. Další den, 14. říjen, bude věnován jazzu – za Hitlera, po válce a v šedesátých letech rovněž „zvrhlého“, než jej „rehabilitoval“ divoký osmašedesátý… Na snímku je c. k. lágr v Marchtrenku, podrobněji na www.kulturraum-alte-kirche.at.

Tváře kalendáře

Bianca a Daniel z Mühlviertlu a Andreas z Traunviertlu jsou tři Hornorakušané pro čerstvě vytištěný Kalendář mladých sedláků 2019, který byl prezentován ve čtvrtek ve Vídni v lokálu „scény“ Club Schwarzenberg, informovaly OÖN. 19. vydání této kultovní publikace má motto „Hrdinové“. Fotograf Christian Maislinger pro ně nasnímal portréty 24 mladých. Zmíněná Bianca (22) pro měsíc září prezentuje svou velkou vášeň k jezdeckému sportu, kterému se hodlá věnovat i pracovně jako absolventka učitelství jízdy – a má k tomu dobré podmínky, protože rodinný statek, který chce jednou převzít, má dost místa k péči o koně a jejich trénování, líčí OÖN.

Z Mühlvierteluje i 24letý Daniel. „Jako budoucí statkář je vyučený technik zemědělských strojů už plně zapojen do rodinné produkce mléka, účetnictví, odchovu telat, na polích nebo při všeobecné údržbě dvora,“ uvádějí OÖN. Pro kalendář se nechal fotografovat při práci v lese.

Kalendář venkovské mládeže si lze objednat na www.jungbauernkalender.at a stojí 28 eur.

Umění, nebo kýč?

O umění se lze donekonečna hádat, předesílá PNP k páteční zprávě, že ve stavebním výboru města Burghausenu (okr. Altötting) se jednalo o záměru města upravit malou zelenou plochu vzniklou po stržení vedlejší budovy celnice. Koncept využití předložila radním Sarah Freudlspergerová z městského úřadu životního prostředí.

V záměru bylo postavit tu tři sochy, ale jedna už tu je od roku 2009 – ženská sfinga mnichovského sochaře Alto Hiena. „Na rozdíl od egyptských originálů připomíná její tvář řecko-homérského válečníka, zadní část je zdvižena a z plných prsou teče voda do nádrže pod nimi,“ popisuje list. Dílo je zhotoveno ze železných plátů rezivě hnědé barvy.

Druhá starostka Christa Seemannová se vyslovila pro odstranění sochy a instalaci děl, která se k sobě hodí. Sfinga prý znevažuje ženy a je navíc ošklivá, když ne rovnou obscénní. Ostatní radní sice přikyvovali, ale nechtěli se jasně vyjádřit, a starosta Hans Steindl rovnou řekl, že od toho tématu se bude držet stranou. „Mohl by ale ještě přijít ke slovu příští středu, kdy bude plán znovu projednáván,“ končí PNP.

Trochu pomalejší zákonodárci

Pozorovatelé rakouské politické scény hovoří o blamáži v hornorakouském sněmu, píší OÖN. Nový zákon o ochraně mládeže, který měl vstoupit v platnost 1. ledna 2019, nebude včas přijat.

„Pět let se ví, že současná norma doběhne s koncem roku 2018. To bylo stanoveno proto, aby se o změnách mohlo pravidelně diskutovat a posuzovat je. Zemský sněm to ale nestihne,“ uvádí list. Ve čtvrtek byl proto současný zákon o rok prodloužen. „Což znamená také, že 16- a 17letí Hornorakušané mohou zatím dál kouřit…“

Nový předpis předpokládal zákaz kouření mladšími 18 let. Opozice vytýká prodlení zemskému radovi Elmaru Podgorschekovi (FP).

Mumie už má jméno

Johann a Josefine Müllederovi z Hellmonsödtu narazili při renovaci krypty pod místním farním kostelem na ostatky neznámého dítěte. Jeho identita je nyní po mnohaměsíčních šetřeních a vědeckých zkoumáních objasněna, píší OÖN. Jedná se o Gregora von Starhemberg, který mohl zemřít před 451 lety ve věku jeden rok. Dosud se předpokládalo, že mumie je o polovinu mladší.

„Mně toto malé dítě už skoro přirostlo k srdci,“ říká v listě důchodce a místní kulturní aktivista Johann Mülleder, který společně s manželkou Josefine nechává renovovat z privátních prostředků kryptu od roku 2015. Až dosud bylo známo, že je v ní pohřbeno deset členů knížecího rodu. Komu by se měla přiřadit jedenáctá, mumifikovaná, v dětské rakvi ležící mrtvolka, dosud nikdo nevěděl. Zatím co všechny ostatní rakve jsou označeny jmennými tabulkami a nápisy, u této údaje chybí.

„Dosud se jen odhadovalo, že jde o holčičku, protože má šatičky,“ řekl Mülleder. Protože jinak velmi dobře zachovalá mumie už byla napadena plísní, musela být před vyšetřením odborně očistěna experty. Proces vedl mnichovský patolog a známý expert na mumie Andreas Nerlich. „Když byl šat odtraněn, ukázalo se, že jde o chlapce,“ pokračuje Mülleder.

Malý Gregor nyní bude uložen zcela oficiálně mezi své rodiče a sourozence.

Razie na členy „konfederace“

Asi dva týdny před zahájením velkého procesu se členy takzvaného „svazu států“, čili konfederace, nařídilo státní zastupitelství ve Štýrském Hradci třináct domovních prohlídek na 19 místech v pěti spolkových zemích u členů jiných „odmítačů (rakouského) státu“. Zapojeno do akce bylo 300 policistů. Šest osob bylo zatčeno, z toho dvě v Horních Rakousích, tři z nich skončily ve vazbě. Má jít o členy nelegální „International Common Law Court of Justice Vienna“. V dalších zemích Evropské unie je zatím známo kolem 150 členů, Kriminalisté zajistili četná data a jiné podklady, také střelné zbraně včetně munice, napsaly OÖN.

V procesu, který začne 15. října, je obžalováno 14 příslušníků „svazu států“. Osm z nich, mezi nimi jeden Hornorakušan, se mělo pokoušet fingovanými zatykači zmanipulovat důstojníky bundesheeru k zatýkání politiků, úředních osob a bankéřů. Cílem bylo vytvoření vojenské přechodné vlády, což je kvalifikováno jako velezrada s trestní sazbou až dvacet let, popisuje linecký list.

Když se berou fotbalistky…

Dvě fotbalistky FC Bayern jsou spolu provdány, napsala PNP. Jak klub ve čtvrtek na svém twittu sdělil, česká reprezentantka Lucie Vonková a Holanďanka Claudia van den Heiligenberg z B-týmu si řekly ano. Kdy a kde k oddání došlo, sděleno nebylo. „Obě hráčky přišly společně v létě 2017 z Jeny do Mnichova,“ uvedl list a rozvedl, že 26letá Vonková hraje za Bayern lidu a Ligu mistrů, bývalá reprezentantka van den Heiligenberg (33) hraje za béčko. „Yesss, vzala jsem si nejlepší ženu an tomto světě,“ „zatwittovala“ Holanďanka, která podle informací z oddílu přijala příjmení Vonkové.