K zajímavým úlovkům patřilo několik sklenic kompotu nebo nakládaných okurek.

Ekologická organizace Arnika zkoumala směsný odpad v kontejneru na českobudějovickém sídlišti Šumava. Na snímku Jitka Straková a Sarah Ožanová (zleva). | Foto: Deník/Edwin Otta

Ekologická organizace Arnika zkoumala, co se vyhazuje na sídlišti do kontejneru. Podle vedoucí pobočky Arniky v Českých Budějovicích Jitky Strakové se zjišťovalo, jaké je složení směsného komunálního odpadu v klasickém černém kontejneru na odpad a jaký podíl na jeho obsahu mají složky, které by bylo možné vytřídit a využít.