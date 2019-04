Někteří z nich své řemeslo u stánku také převádí. Své výrobky nabízí ke koupi i chráněné dílny. K dispozici jsou i dílničky pro děti. Zakoupit se můžete velikonoční zboží jako dekorace, perníky, pomlázky aj. Vybírat můžete i další speciality jako perníky, marmelády, kávy ze soukromých pražíren atd. Nově se můžete občerstvit v Budvar stanu. Poprvé se můžete "vyřádit" na trampolínách. Děti jistě ocení i dřevěný ručně poháněný kolotoč. Jen co v sobotu 13. dubna skončí na náměstí Přemysla Otakara II. jarní trhy, začnou další o pár ulic dál v Českých Budějovicích další. Staročeské Velikonoce aneb Jaro už je tu bude staročeský trh na starém městě v Českých Budějovicích. Od 9 do 17 h obsadí stánky s řemeslnými výrobky a s velikonočním zbožím nebo tradičními pochoutkami Piaristické náměstí, Hroznovou a Panskou ulici. Pro „Piarisťák“ , ulice Hroznová v úseku Mlýnská – Česká a ulici Panská bude od 6 do 18 h platit uzavírka komunikace.