Frymburk – Horko, pocení, pára, bylinkové vůně, fyzický, ale i duchovní zážitek. To všechno mohli zažít návštěvníci Sauna Herbal Cupu, který vznikl v roce 2013 a letos poprvé se konal na břehu Lipna.

„Když jsme postavili v loňském roce venkovní část Sanového světa, rozhodli jsme se ve spolupráci s Pavlem Hofrichterem pokračovat.

On je hlavním organizátorem Sauna Herbal Cupu,“ řekla Eliška Žumárová, obchodní manažerka Wellness Hotelu Frymburk.



„Soutěží se v relaxačních saunových ceremoniálech, které trvají 15 minut v sauně teplé 80 stupňů Celsia a mají relaxační atmosféru. Saunéři zvlhčují vzduch, používají bylinky, vykuřovadla, rostlinné výluhy a éterické oleje. To odlišuje Sauna Herbal Cup od ostatních soutěží,“ vysvětlil zakladatel a hlavní organizátor akce Pavel Hofrichter.



Druhá veřejnosti přístupná disciplína byla soutěž peelingových procedur v parní lázni. „Předem připravené peelingy jsou tak trochu jako umělecká díla a člověk je má chuť sníst, protože jsou namíchané ze samých dobrých ingrediencí,“ dodal Pavel Hofrichter.



Mezinárodní porota, ve které zasedl Mário Santini nebo Lay Pang Ongh, hodnotila soutěžící ve třiceti bodech. Důležitá je hygiena, ale i práce s teplem a ručníky, vůně a atmosféra. „Do finále se dostalo osm saunérů z různých evropských zemí. Je tu fantastická možnost výměny. My Češi jsme ve světě bráni za velmi inovativní. Absolutní vítězkou Herbal Cupu se stala Timea Veg z Maďarska. Saunování vřele doporučuji, je to zážitek srovnatelný s návštěvou luxusní restaurace. Vychutnáte si ceremoniál s příběhem, osobní přístup saunéra i aromaterapii,“ vysvětlil Pavel Hofrichter.