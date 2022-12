Na počátku se před zimou prodávaly praktické věci, kožešinové zboží, dřevo, látky a oblečení. „V té době se to netýkalo vánočních dárků jako dnes, ale spíše potřebného sortimentu,“ naznačila Fialová.

Rozšíření o vánoční zboží

Konávaly se v městském centru, uličkách a náměstíčkách. „Časem se rozšiřovaly, obchodníci zařadili i dnešní typické vánoční zboží a suvenýry, trhům se začalo říkat mikulášské a potom ježíškovské. Tento název se zachoval dodnes,“ vysvětlila.

V polovině 70. let se trhy přesunuly i mimo centrum Vídně. „Ty největší se však stále konají před radnicí. Je to opravdu krásné místo, radnice je v novogotickém stylu, pochází z druhé poloviny 19. století a stojí na Ringstrasse na místě městských hradeb. Jde o asi pětikilometrovou hlavní třídu obklopující historické staré město,“ upřesnila průvodkyně.

Typické potraviny i svařák

Kromě vysokého vánočního stromu a tradičního kluziště je hlavním lákadlem před radnicí patrový kolotoč. Stánky lze najít i na dalších náměstích a turisticky oblíbených lokalitách. „Prodávají se tu vánoční dárky, ozdoby, zimní oblečení, dekorace, upomínkové předměty, občerstvení včetně regionálních potravin. Obchodníci nabízejí mimo jiné různé cukrovinky, vánoční cukroví, čokoládové dobroty, perníčky, pečené kaštany a další,“ přiblížila dále.

Vánoční trhy už začaly i za hranicemi: Co nabízí Vídeň, Drážďany či Bratislava

Nechybí bohatá vánoční výzdoba ulic a uliček hlavně ve zlatých a červených tónech a tradiční punč, či svařené víno, pěkným suvenýrem může být právě hrneček z různých lokalit. „Před radnicí mají hrnečky ve tvaru srdíčka, u Marie Terezie botičky, na každém místě jiné, malované, různých barev i tvarů,“ upozornila Fialová. „Trhy jsou také většinou tematicky rozdělené, některé jsou řemeslné, starovídeňské, každý si najde svoje,“ uzavřela.

V rakouské metropoli je celkem 905 stánků. Podle vídeňské radnice žádné jiné město v Evropě nenabízí větší množství tematických jarmarků. Před pandemií Vídeň trhla dokonce rekord (20 trhů, 1018 stánků). Vánoční trhy byly zahájeny 10. listopadu, lze je navštívit např. na náměstí Franz-Jonas-Platz, u katedrály svatého Štěpána, ve Spittelbergu nebo původním areálu nemocnice AKH. Nejznámější trhy u radnice navštívilo v předcovidovém roce 2019 na 4,6 milionu lidí. Vánočním stromem se letos stal osmadvacet metrů vysoký smrk dovezený ze Štýrska, radniční trh potrvá do 26. prosince, bruslení až do 8. ledna. V lednu má město kluziště ještě rozšířit, aby mohlo zájemcům sloužit do 5. března. Vídeňská radnice uvedla, že vánoční trhy v rakouském hlavním městě slaví kulaté výročí. První ročník se podle dobových záznamů konal v zimě 1722 na náměstí Freyung.

*****Seznam letošních trhů včetně adres a termínů je dostupný na webu vídeňského magistrátu ZDE.