V Nemanicích na okraji Českých Budějovic bylo v Jubilejní ulici 15. listopadu 2020 nebývale živo. Desítky přihlížejících, řvoucí motorová pila, jeřáb a speciál na svoz dřeva, to byly kulisy odvážení letošního vánočního stromu na náměstí Přemysla Otakara II.

Třináct metrů vysokou kavkazskou jedli věnoval městu Roman Hanus. Jehličnan rostl 27 let v Nemanicích, ale do budějovické nížiny se dostal z hor. "Přivezl jsem si ji, když jsme dělali v Novohradských horách. Hojná Voda, Dobrá Voda, pracovali jsme v lese a jeden pán mi ho daroval," říká Roman Hanus na adresu stromu a ukazuje zhruba metrovou výšku, kterou tehdy jehličnan měl.

Zahradu u domu, kde žije Roman Hanus od dětství, lemuje hustá stěna tújí. "Ty jsou staré kolem čtyřiceti let," říká usměvavý muž a připojuje, že túje jsou i stromky rozložené v několika kusech po zahradě, které mají neobvyklou kulatou korunu a silný kmínek o výšce přibližně metr. "Odrbal jsem je dole, korunu zastřihl do koule. Mě to docela baví," říká Roman Hanus k zahradě se vzorným trávníkem, kde roste třeba i třešeň a vyšší vzrostlé smrčky.

Důvod, proč budoucí vánoční jedle musí pryč je prozaický. "Mladí chtějí příští rok stavět. Tak jsme chtěli, aby ještě někomu udělala radost na náměstí," říká Roman Hanus. Dodává, že jedle je krasavice, souměrná s hustou korunou, jak je u tohoto druhu obvyklé. Ve výšce 1,2 metru nad zemí měla před poražením obvod 160 centimetrů. A jestli se na ni půjde dárce s rodinou podívat? "Určitě! Budějce třikrát za sebou vyhrály soutěž o nejhezčí vánoční strom. Chlapi od Lesů říkali, že ani takovou pěknou jedličku ještě neměli. Je to krasavice, tak bychom mohli soutěž vyhrát zase," míní Roman Hanus.

U stromu se při rozhovoru majitele s redaktorem Deníku koná krátká porada a vzápětí se nedělním dopolednem rozlehne kvílivý zvuk pily. Zubatým ostřím, které do práce žene motor, vládne Martin Pešek, který se věnuje i nebezpečnému kácení. "Po čtvrté budu dělat vítěze," poznamenal vysoký dřevorubec v narážce na soutěž vánočních stromů a v nadsázce naznačil ambice jehličnanu z Nemanic. Samotnou práci vidí jako rutinu. Dole přijdou pryč větve a pak pila projde kmenem. "Tohle bude dětská hra. Až bude strom chycený jeřábem, naříznu ho, dám tam klín, aby se nesevřela pila a pak strom doříznu," říká Martin Pešek. Následně ještě kmen opracuje a trochu pokrátí. Nejožehavější okamžik přijde ve chvíli, kdy je strom úplně podříznut. "Jeřábník musí vychytat těžiště, aby se to nezhouplo," zdůrazňuje Ladislav Laluch, vedoucí dřevařské výroby v podniku Lesy a rybníky města Českých Budějovic. O transport vánočních stromů se stará již desítky let.

Strom nesmí podle Martina Peška při transportu ze zahrady poškodit ani plot a sám dřevorubec si také musí dát pozor, aby ho kmen neporazil. Při správném držení jeřábem se ale kmen při odříznutí zvolna zhoupne jen o kousek.

A Ladislav Laluch připomíná ještě další důležitou přípravnou práci. "Na náměstí je v zemi připravená objímka složená ze čtyř části. V zemi jsou schované dva metry stromu," říká Ladislav Laluch. Průměr otvoru je ale necelých 40 centimetrů, takže se podle toho musí kmen opracovat. Je to jako s domácím vánočním stromkem, jen rozměry jsou větší a místo pilky přichází ke slovu motorová pila.

Když je strom v Nemanicích ve vzduchu, přijde naplno ke slovu "transportní skupina". Podle řidičů se ale akce dá zvládnout. "Už to vozíme taky pár let," usmívá se Vladimír Trna starší a Vladimír Trna mladší dodává, že největší komplikací transportu jsou dráty trolejí, dopravní značky nebo středové ostrůvky. Délka tolik nevadí, jen je nutné v centru i jinde stále hlídat, aby v zatáčce nepřišla k úhoně špička stromu. Horší než délka je šířka nákladu, který má ale potřebné mimořádné povolení, vystavené na radnici, protože se jede až do historického centra města. "Problém je, když se vjede do ulice Karla IV. a jsou tam auta," upozorňuje Vladimír Trna starší. V tu chvíli by přišel ke slovu policejní doprovod, aby uvolnil cestu.

"V podstatě je to třetí souprava, která strom vozí. Mají v tom praxi, jsou to mistři svého řemesla. Jeřábník také o dřevorubci ani nemluvě," zdůrazňuje sehranost všech Ladislav Laluch. Není třeba jednoduché složit kmen i s větvemi na transportér, aniž by došla budoucí ozdoba náměstí úhony. Jeřábníkem je Jan Trhlík a s vysokozdvižnou plošinou zařizuje uchycení stromu Oldřich Malík, oba už také při akci působí roky.

S houkající sirénou na policejních vozech strom po necelých dvou hodinách příprav vyráží z Nemanic do centra Budějovic. Tam musí zase z vozu, opět je v plné permanenci jeřáb a motorová pila. Poslední úpravy kmene a zakolíkovat. A před polednem v neděli je strom připraven na zdobení. To se chystá v příštích dnech. Slavnostně svítit by měl klasicky v adventu, velká akce se přitom ale letos podle primátora Jiřího Svobody konat nebude. Z bezpečnostních důvodů kvůli koronaviru. Individuálně se ale bude moci přijít podívat na letošní ozdobu náměstí každý a nejen občané Budějovic.