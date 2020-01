Který z těch pečících regionů naší země Vás baví nejvíc, máte nějakého favorita? Na tuto otázku odpovídal v rozhovoru pro Českou televizi herec Václav Kopta, který bude společně s herečkou Terezou Bebarovou průvodcem soutěže Peče celá země.

Pořadem Peče celá země provází Václav Kopta s Terezou Bebarovou. V rolích porotců jsou Josef Maršálek a Mirka van Gils Slavíková. | Foto: Česká televize

„My jako rodina pocházíme ze severních Čech, je to v Českém středohoří. Což se mi nezdá, že by to byl tak úplně pečicí kraj. Na druhou stranu v životě jsem nejedl lepší rybízový koláč než od tety Máni z Evaně, to je pravda. Třeba dodnes nevím, proč se v této oblasti říká rebíz místo rybíz,“ řekl.