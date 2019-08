Dvorec u Borovan - Zoologická zahrada žila v neděli Afrikou. Taneční skupina Uganda Dancers Band přenesla návštěvníky do srdce Afriky svým uměním i ochutnávkou typických jídel.

Byl představen projekt Orutindo na podporu dětí v Ugandě a projekt Lions recykle For Sight, brýle pro Afriku. Ty je možné kdykoli přinést do sběrného boxu v zoo. Na oslavě 12 let zoo a Mezinárodního svátku lvů dostaly šelmy dárek v podobě kremrole, což bylo maso schované v roli kartonu, a také polštáře se senem, které jim poslouží k zábavě. Návštěvníci viděli komentované krmení či výstavu o Africe.