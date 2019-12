Poprvé publikum zhlédne také profesionální utkání, v kterých nastoupí také domácí borci. "Diváci uvidí devět zápasů v klasickém boxu a pět v thajském. Poprvé tu budou k vidění i profesionální utkání. Kromě dvou hlavních zápasů s Vladimírem Lengálem a Tomášem Bezvodou mohou návštěvníci fandit i domácímu Jakubu Seberovi, který se utká s Ajezenem Harpalem. Pro Jakuba to bude první profi box v kariéře. Očekáváme výjimečnou atmosféru," prozradil pořadatel, trenér boxu a bývalý reprezentant ČR v boxu David Kubíček z domácího klubu KBC Tábor.

"Připravoval jsem se na zápas od září dvakrát denně, to znamená jedenáct tréninků týdně. Dal jsem do toho vše a těším se, až to v sobotu zúročím a ukážu, co jsem natrénoval. Rád bych byl v zápase klidnější a soustředěnější, ne jako loni. Bude však těžké se nenechat strhnout domácí atmosférou, která je vždy fantastická," říká boxer Jakub Sebera.

Kromě něj za domácí klub nastoupí také Aleš Makovec či v dámské kategorii Tereza Žirovnická. "Zápasníci se připravovali pečlivě, nedávno jsme z Ukrajiny, kde bojovalo 180 boxerů z jedenácti zemí světa, přivezli jedno stříbro a dva bronzy," doplnil Kubíček. Ze známých jmen pak přijede bojovat Antonín Coufal, Ondřej Marvan nebo Matěj Kubina.

Další novinkou letošní Noci bojovníků je, že kromě žen a mužů se představí v soubojích také děti. Diváci se mohou těšit na zápas juniorské mistryně světa v muay thai Viktorie Jílkové, nebo na čtrnáctiletého talenta Ondřeje Kolaříka, který má za sebou už 35 zápasů a jehož starší bratr Adam bude rovněž boxovat o prvenství. "Chci lidem ukázat, že to není jen o zábavě pro dospělé, ale že i děti umí udělat krásné zápasy a hlavně, že je to stále a především sport," vysvětluje David Kubíček.

Galavečerem bude provázet zápasník a moderátor Robert Kurka alias "Pán kolen", medailista z mistrovství světa v muay thai v Bangkoku. Noc bojovníků bude navíc opět benefiční.

"Jako každý rok se snažíme přispět akcí na něco dobrého, letos jsme udělali projekt Lepší život dětem a zacílili tak na podporu života dětí z Dětského domova Radenín. Zájemci mohou přispívat na transparentní účet 5800425309/0800, k předaní šeku domovu dojde na galavečeru," dodala trenérka Věra Kubíčková.

David Peltán