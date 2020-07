"Výskyt klíšťaty přenášených infekcí je letos ve srovnání s předešlými roky výrazně vyšší a na místě je skutečně obezřetnost při pobytu v přírodě, ale třeba i na zahradě či v příměstském parku,“ uvedla ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

Klíšťatům vyhovuje současné vlhčí počasí, umožňující celodenní aktivitu. Český hydrometeorologický ústav, který sleduje a prognózuje aktivitu klíšťat, pro tyto a budoucí dny uvádí na desetistupňové škále stupeň aktivity 6, což je středně velké riziko.

„V týdnu přibylo devět případů klíšťové encefalitidy. Té jsou v kraji sedmdesát tři případy. Vloni jsme ke stejnému datu evidovali třicet případů, letošní výskyt je tedy více než dvojnásobný. Riziko přisátí klíštěte je pro příští dny predikováno jako středně vysoké, proto stále doporučujeme vedle očkování správné oblečení do přírody, používání repelentů a především následnou kontrolu těla. Důležité je brzké objevení a správné odstranění přisátého klíštěte, pro přenos infekční dávky borrelií, způsobujících lymskou boreliózu, postačí pouhé dvě hodiny. Po návratu domů proto radíme kompletně se převléci včetně spodního prádla, osprchovat se a dobře se prohlédnout. Stále se setkáváme s babičkovskými metodami, třeba točit proti směru hodinových ručiček, nebo že klíště stačí potřít nějakým krémem či olejem, aby se pustilo. Efekt je opačný, protože klíště se začne dusit a vylučovat do rány mnohem větší dávku. Doporučujeme klíštětem opatrně viklat pinzetou, až se pustí a ránu důkladně vydezinfikovat, stejně jako předtím pinzetu. Při manipulaci bychom měli použít sterilní rukavice a klíště pak zlikvidovat třeba spláchnutím. Je třeba sledovat svůj zdravotní stav a v případě zdravotních obtíží hned kontaktovat lékaře,“ radí ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

Největší výskyt klíšťové encefalitidy evidují hygienici na Českobudějovicku, kde je k dnešku 24 potvrzených případů, po dvanácti je na Prachaticku a Českokrumlovsku, 11 na Táborsku, 7 na Strakonicku, 5 na Jindřichohradecku a tradičně klidnější Písecko hlásí 2 případy.

„Od minulého týdne dále přibylo i potvrzených případů lymeské boreliózy. V týdnu to bylo dvaadvacet nových případů. K dnešku tak v kraji evidujeme dvě stě tři případy. Vloni ve srovnatelném období do byly sto osmdesát osm potvrzených případů. Nejvíce případů je v této sezóně na Českobudějovicku – momentálně šedesát čtyři. Pětačtyřicet případů je na Jindřichohradecku a pětatřicet na Táborsku. To jsou okresy, kde v našem kraji dlouhodobě evidujeme výrazně nejvíce případů tohoto onemocnění s přírodní ohniskovostí. Z dalších okresů má Českokrumlovsko dvaadvacet případů, Prachaticko šestnáct, Strakonicko třináct a Písecko osm případů. V souvislosti s dlouhodobě vysokou aktivitou klíšťat doporučujeme preventivní použití repelentů a to opakovaně, nelehat a nesedat si v porostech především na okrajích lesů a nevstupovat do hustých křovin a vysoké vegetace v lesích a kolem vodních toků a ploch,“ uvedla epidemioložka KHS Jihočeského kraje Jitka Luňáčková.

Výskyt další skupiny sezónních onemocnění - alimentární infekcí - je v kraji zatím poněkud nižší než vloni. U salmonelózy hygienici evidují 404 případy (+18 od minulého týdne), nejvíce na Českobudějovicku (116), Jindřichohradecku (73) a Táborsku (69). Strakonicko má 49, Prachaticko 38, Českokrumlovsko 30 a Písecko 29 případů. Vloni ve 30. týdnu to bylo 490 případů. U kampylobakteriózy je to k dnešku 728 případů (+27), vloni v tomto období bylo prokázáno 781 případů. Nejvíce jich je na Českobudějovicku (231), Táborsku (108) a Jindřichohradecku (101). Písecko má 86 případů, Českokrumlovsko hlásí 80 případů, Prachaticko 66 a Strakonicko 56.

Zdroj: KHS Jihočeského kraje