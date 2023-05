Na vyhlídkové věži kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jindřichově Hradci bylo v sobotu rušno. Proběhla tu oblíbená soutěž Běž na věž.

Závodníci museli zdolat celkem 153 schodů | Video: Jana Urbanová

Závodníci poměřili síly v jedenácti kategoriích podle věku. Nejmladším běžcům bylo pět let, nejstaršímu pak 69 roků. Všichni přihlášení si mohli vyzkoušet svojí kondičku a zároveň se pokusit překonat dosavadní rekord Daniela Radvanského z roku 2015 s časem 0:40,06 sekund.

Letošní startovní pole čítalo přibližně šedesátku závodníků. "Jedná se o výběh o 153 schodech do výšky 33 metrů. Závodník vybíhá od DADA Clubu, běží k točitým schodům, pak po dřevěných schodech a dobíhá se nahoru na ochoz, kde je potřeba se dotknout a já pak zastavím čas. Poslední schody bývají pro závodníky nejvíce namáhavé," poznamenal Vladislav Burian, traťový komisař závodu. Na vítěze jednotlivých kategorií čekají stylové poháry z děbolínské keramické dílny Romany Hulíkové, absolutní vítěz pak získá putovní pohár ředitele Muzea Jindřichohradecka.

U Písečného by mohla vyrůst velkokapacitní drůbežárna. Záměr vyvolal odpor

Mezi veterány závodu patří Petr Pokovba, který letos oslaví 69 narozeniny. "Začal jsem běhat v roce 2009 a od té doby jsem maximálně třikrát nebyl. Co se týká tréninku, tak se snažím připravovat tím, že u nás doma v činžáku běhám ze sklepa nahoru do druhého patra, ve kterém bydlíme. To je ale jen taková malá příprava, protože tady těch 150 schodů dává závodníkovi opravdu zabrat, takže i když trénuje, tak nahoře toho má stejně plné zuby," dodal pan Pokovba, který stabilně zabíhá každý rok čas kolem jedné minuty.

Absolutním vítězem sobotního závodu a novým držitelem putovního poháru ředitele Muzea Jindřichohradecka se stal Tomáš Pajer z Jindřichova Hradce. Více než 150 schodů zdolal v čase 0:40,91. Dosavadního rekordmana se mu ale překonat nepodařilo.