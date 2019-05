Na druhou stranu si zase řada obyvatel jihočeské metropole vyzvedla voličské průkazy, protože chce hlasovat mimo trvalé bydliště. Magistrát vydal těchto průkazů téměř 400. V Týně nad Vltavou do středečního poledne vydali podle vedoucí odboru vnitřních věcí Jany Havlíkové 35 průkazů. „Překvapilo nás to,“ konstatovala Jana Havlíková. „Všeobecně se říká, že o evropské volby nebude zájem, ale o průkazy ten zájem je,“ zdůraznila Jana Havlíková.

Z technického hlediska se pro hlasování v Týně nic neměnilo. Základní počty členů okrskových komisí mají v Týně stanovené minimální, pět ve městě a čtyři ve vesnicích, které pod město spadají a mají méně než 300 voličů. K obsazení potřebných míst postačili delegáti politických stran. Ty mohou navrhnout po jednom členu. A dodaly dohromady víc lidí, než bylo třeba.

Úřady jsou v době voleb připravené i na mimořádné úkony. Například v Trhových Svinech bude na odboru správních činností v pátek a v sobotu služba, jak upozorňuje tajemník městského úřadu František Kolář. „Pokud by volič neměl platný občanský průkaz, jsme schopni udělat během hodiny dočasný doklad,“ říká František Kolář s tím, že ale zájemce musí mít dvě fotografie. Pokud se týká zájmu o hlasování, jsou ty evropské na konci pomyslného žebříčku. A tajemník trhosvinenského městského úřadu míní, že se to odráží i na zájmu o účast v okrskových volebních komisích. „O parlamentní volby je zájem. Při volbách do městského zastupitelstva jsem čekal problém, ale nebyl až takový. S Evropským parlamentem je to nejhorší,“ popisuje svou zkušenost František Kolář s tím, žes nezájmem o volby padá i zájem lidí o práci v komisích. I v Trhových Svinech ale budou obsazené. Ke zvláštnostem evropských voleb patří zveřejnění výsledků. Podle ředitelky budějovické pobočky Českého statistického úřadu Jany Sedláčkové to bude až v neděli ve 23 hodin. Čekat se musí na uzavření poslední volební místnosti v Evropě, což bude v Itálii.