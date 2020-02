„S dětmi mluvíme o práci s postiženými, navštěvujeme s nimi i naše externí partnery. Dnes odpoledne navštívíme Plasmaferu a budeme debatovat o dárcovství krve a krevní plazmy. V dalších dnech prozkoumáme canisterapii, ornitoterapii a hypoterapii. Jakým způsobem se při nich pracuje s papoušky, se psy a s koňmi,“ vysvětlila vedoucí univerzitního příměstského tábora Renata Švestková, která je odbornou asistentkou Ústavu sociálních a speciálněpedagogických věd Zdravotně sociální fakulty.

„Nám se zatím nejvíc líbil včerejší floorbal a basketbal na vozíčku. Dozvěděli jsme se i takové věci, jako kolik stojí protéza a vozík. To nás překvapilo, jak je to všechno drahé,“ shodli se Tomáš Marx a Ondřej Bříza. A proč tráví jarní prázdniny na vysoké škole? „Byl jsem tu už minulý rok a bylo to super, tak jsem chtěl letos znovu,“ řekl Tomáš. „A také tu dobře vaří,“ doplnil upřímně a se spokojeným úsměvem Ondřej. Děti dostaly v pondělí do zápůjčky invalidní vozík a zkoušejí si, jaké to je se na něm pohybovat. „Omezuje mě to. Pohybovat se jen pomocí rukou. Je to zajímavé. Musela jsem se dostat bez pomoci nohou na zem. A to šlo špatně. Po rovince to jede dobře, ale je to nepohodlné. Nohy to zkrátka nejsou,“ zhodnotila Nela Elišková, která je dočasně upoutaná na invalidní vozík.

V úterý dopoledne táborníkům přednášela Bohdana Břízová, jejíž hlavní specializací je dobrovolnictví. „Mluvili jsme o tom, že můžeme být každý dobrovolníkem. Velmi mě překvapilo, co všechno děti o dobrovolnictví samy vymyslely,“ řekla Bohdana Břízová. Na konci týdne čeká děti vyhodnocení soutěže a bojová hra.