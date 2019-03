Je jí teprve třináct, ale na sobotní krajské výstavě psů si se svým čtyřnohým svěřencem počínala stejně zkušeně jako mnohem starší pejskaři. Sandra Vacková na výstavy chodí už od svých pěti let.



„Přivedli mě k tomu rodiče,“ vysvětlovala Sandra, zatímco na výstavu připravovala tříletou fenku westíka Sáru. „Mamka ji vystavuje v soutěži a já s ní pak půjdu do Junior handlingu. To je soutěž pro mladé handlery,“ pokračovala pro „ne-pejskaře“ trochu záhadnou řečí.



Handling psa na výstavě znamená jeho předvedení ve výstavním kruhu. Handler je tedy člověk, který psa v kruhu předvádí, nemusí přitom jít přímo o majitele zvířete.



Psů, kteří se v sobotu na českobudějovickém výstavišti předváděli, bylo 617. Předsedkyně pořádajícího Kynologického sdružení České Budějovice Eva Volfová upřesnila, že Jihočeská výstava psů se konala po čtyřiadvacáté. Tradičně se skládá z oblastní výstavy pro všechna plemena kromě německých ovčáků a kníračů a pak z dvou klubových výstav. Jednu pořádá Klub chovatelů teriérů a druhou Klub anglických buldoků.



Psy bylo třeba pro účely soutěže rozdělit podle rasy, pohlaví, věku. Co se u psa posuzuje? „Rozhodčí hodnotí, nakolik se jedinec přibližuje standardu. Když pak mezi sebou soutěží různé rasy, je na rozhodnutí rozhodčího, která dvojice pes a jeho pán udělá lepší dojem. Důležité je, jestli se pes handlerovi nezmítá na vodítku, jak jsou sehraní, jak dokáže vydržet v postoji. Šikovný handler umí svou prezentací pomoci psovi. Nejde jen o krásu, ale i o promenádu. Musí si nechat sahat do tlamy nebo vydržet v postoji,“ vyprávěla Eva Volfová.



S Marvinem, velkým bílým pudlem pocházejícím ze Slovenska, poprvé přijela na výstavu Vlasta Zvoníčkováz Lišova. „Jsme ve třídě mladých, Marvinovi bude deset měsíců,“ říkala během příprav. „Zatím si jezdíme zvykat, protože se pejsek bojí.“ Vlasta Zvoníčková několik výstav absolvovala už s jinými psy. Tentokrát využila toho, že se akce konala blízko jejímu bydlišti. „Hala je tu dost hlučná, což se skvěle hodí na socializaci psa.“ Pro vítězství prý zatím nepřijela. „Musí nás to hlavně bavit,“ usmála se.