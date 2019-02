Jižní Čechy – Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje bude v pondělí v 11 hodin na své základně v Českých Budějovicích prezentovat zkušenosti se systémem first responderů.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Jde o členy Horské služby Šumava, profesionální i dobrovolné hasiče, policisty nebo vodní záchranáře, kteří byli zdravotníky proškoleni v resuscitaci s využitím automatického externího defibrilátoru. Mají už na svém kontě řadu zachráněných životů.



Dnes budou také jednat milevští radní. Na programu mají například zvýšení nájemného v městských objektech o inflaci za rok 2018 nebo podání žádosti o nadační příspěvek Nadace ČEZ na projekt Workout hřiště Milevsko.

Zítra se od 18 do 20 hodin koná v městské knihovně v Táboře veřejná prezentace nové studie na přestavbu knihovny. Přijďte se vyjádřit, jsou vítány připomínky každého, koho knihovna zajímá. Vstupné se nevybírá.



Do Týdne hokeje se zapojí také ve Vimperku. Přijít si zabruslit mohou ve středu v 15.30 hodin na zimní stadion ve Vimperku všechny děti bez rozdílu dovednosti bruslení. Dostanou jedinečnou možnost vyzkoušet si zdarma, jaké to je být hokejistou.



Ve čtvrtek od 19 do 21 hodin můžete ve společenském sále táborského Centra Univerzita besedovat s mistrem světa Martinem Šonkou. Přátelské povídání bude zakončeno autogramiádou. Martin Šonka se loni stal mistrem světa v letecké sérii Red Bull Air Race, je také vícenásobným mistrem Evropy a vicemistrem světa v letecké akrobacii v kategorii unlimited – freestyle. Předprodej vstupenek v restauraci Cadillac cafe and restaurant od 10 do 15 hodin, telefon 775 869 125. Cena v předprodeji je 120 Kč, na místě zaplatíte 150 Kč.



V pátek zve Klub historie letectví Jindřichův Hradec na přednášku Vladislava Buriana. Hovořit bude o činnosti klubu v loňském roce – o expedicích na Balkán a Ukrajinu nebo setkání letců veteránů. Přednáška začíná v konferenčním sále muzea ve Štítného ulici v 18 hodin.



V sobotu se v obci Němčice u Čestic na Strakonicku konají dodatečné volby do obecního zastupitelstva. Volební místnost je otevřena od 7 do 22 hodin.