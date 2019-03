„Tři roky už tu nenocují žádní hosté, majitel ponechal z důvodů nedostatku financí budovu svému osudu. Přes youtube je ale místo zajímavé pro mnoho dobrodruhů. Ne každý přichází s pokojným úmyslem. Nyní na pozemku hotelu naráží policie pravidelně na lidi, kteří se tu zdržují nedovoleně. Často jsou to jen zvědaví fotografové, ale také vandalům, zlodějům a různým partičkám se tu zalíbilo. Dokonce lyžaře tady ohrožují,“ uvedl list.

Tuto dobrodružnou „hypku“ nejspíš rozpoutalo video na youtube, které ukázalo vnitřek hotelu. Pořídil je youtuber jménem Adventure Buddy, který pravidelně zkoumá takzvaná Lost Places, tedy opuštěná a zanikající místa. Loni v lednu se rozhlédl poprvé v malém, ale luxusním hotelu v Habischriedu. Podle jeho záběrů byla budova v téměř bezvadném stavu. Bylo ustláno, nábytek nedotčen, bar ještě plný ušlechtilého sektu – zůstalo tady kompletní vybavení. „Skoro se mohlo zdát, že zaměstnanci jsou jen na krátké podnikové dovolené,“ píše PNP.

Kromě tohoto „urbex“-videa pořídila své youtube z hotelu také skupinu mountainbikerů. „Používali budovu zjevně jako závodní trať a vyřádili se tu kromě jiného i s hasicími přístroji. Úplný rozsah zpustošení je vidět na druhém videu od Adventure Buddyho, natočeném letos v lednu: z pantů vytržené dveře, rozbité výplně oken, zcela zničený kinosál – dokonce kulečníkový stůl shodili z galerie ve druhém patře,“ vypočítává list.

Maite Kelly za humny

Výjimečná zpěvačka a ozdoba všech hudebních show poslední doby v Německu Maite Kelly vystoupí ve čtvrtek 21. března od 20 hodin v Hale tří zemí v Pasově.

Big band se vrací?



Při neúnavném hledání nových soundů a projektů se "Big Brass & Rhythm Band Freistadt" vrátí v neděli 24. března od 18 hodin koncertem do velké éry bigbandů čtyřicátých let, napsaly OÖN.

Vedle skladeb velikánů jako Counta Basieho, Duka Ellingtona nebo Tommyho Dorseye jsou na programu především kousky z repertoáru "Andrew Sisters", a to z trefného důvodu – s kapelou vystoupí v programu také tři grácie v pestrém oblečení, trio "Bye Maxene" (na snímku), které „životní pocit“ slavných Andrews ztělesňuje jako sotvakdo jiný, uvádí list. Vstup je 18 eur, děti do 10 let neplatí nic.