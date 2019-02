Pasov - Policie v bavorském Kienbergu v okrese Traunstein byla v sobotu alarmována kvůli nálezu tzv. „hromové díry" v lese mezi Sonnau a Viehausenem. Měla ji zajistit tak, aby do ní nikdo nespadl. „Jak se ukázalo, má díra průměr jeden metr a je hluboká minimálně šest metrů," píše deník PNP. „,Hromové díry´ se v této oblasti vyskytují častěji, ale takhle hluboká ještě ne. Po dohodě s majitelem lesa má být nyní podrobněji ohledána týmem geologů."

Záhadná díra. | Foto: Deník/repro PNP

K fenomenu těchto jam list uvádí, že se vytvářejí náhle, jaksi „přes noc", a tento přírodní jev nebyl nikdy přesvědčivě vysvětlen. Zemědělci je přisuzují bouřkám a úderům blesků. Starostovi Kienbergu Hansu Urbauerovi je geologové neurčitě přiřazovali do doby ledové. Nedávno vědci zkoumající tzv. Chiemgau Impakt, tedy pád komety před 2500 lety, jej dali do souvislosti s velkým zemětřesením u New Madridu v americkém státě Missouri před 200 lety. Také tam, v území zvláštně geologicky formovaném, vznikaly a vznikají obdobné jámy. Podle týmu profesora Korda Ernstsona jsou tyto jevy dalším důkazem pro pád komety u Chiemgau.

Těchto vlomů v půdě mohlo během času především v oblasti Kienbergu severně od Chiemsee vzniknout stovky, možná tisíce, pokračuje list.

Podle Ernstsona vedl mohutný šok otřesu půdy ve volnějších, vodu vedoucích vrstvách hornin k zavodnění materiálu, který se zčásti explozivně uvolňoval vzhůru a zůstal ve vrstvě bahna. Pronikající dešťová a spodní voda měkčí směs postupně odplavovaly pod tvrdou zátkou z pevnějšího materiálu, která se pak propadla do rozšiřujícího se otvoru. Geologům to potvrzuje mnohasetkilogramový blok kamene, který vykopali ve vznikající obdobné „hromové díře" v Heretshamu u Kienbergu. Do polohy, v níž byl nalezen, musel být balvan „něčím" vyzdvižen až o metr z původní vrstvy. Zemětřesení v této oblasti nepřichází v úvahu, enormní energii tedy muselo uvolnit něco jiného – prý onen pád komety, jemuž nasvědčuje například kráter Tüttensee.

Evropská unie zákazů

EU zakáže od září 2014 prodej vysavačů, které spotřebovávají 1600 a víc wattů. V roce 2017 se budou smět prodávat už jen maximálně 900wattové. Nařízení je v platnosti od července, až teď se ale zvedá kritika, napsal deník PNP. „Zákazovou posedlost Evropské komise je naléhavě třeba zabrzdit," říká předseda klubu poslanců KDU v Evropském parlamentu Herbert Reul. „V době hospodářské krize jsou daleko důležitější věci než celoevropská regulace domácích spotřebičů."

Výrobci vyavačů musejí rovněž od 1. září 2014 opatřovat své výrobky označením výkonu, tedy spotřeby – od zeleného A po červené G.

„Zdá se, že průmysl vidí věc odevzdaně," pokračuje pasovský list. Podle diplomatů EU bylo rozhodnutí předem konzultováno s velkými výrobci. Ti už se na úsporné modely koncentrovali v minulých letech.

Víc vloupání

V Bavorsku došlo loni k 5700 vloupáním do bytů, což je o devět procent víc než v roce 2011. Rostoucí trend pokračuje i letos. Zloději mají konjunkturu právě v měsících, kdy je brzy tma, varoval ministr vnitra Joachim Herrmann. Policie rozjela informační kampaň, v níž chce až do konce roku osvětovými stánky v obchodech a na tržnicích či videošoty v metru veřejnost na toto téma „senzibilizovat" a učit je, jak mají této trestné činnosti předcházet. A to přesto, že riziko vloupání v Bavorsku je asi čtyřikrát menší než v průměru spolkové republiky, uvádí PNP. Celostátně totiž došlo v minulém roce ke 144 000 vloupání, což je meziroční přírůstek 8,7 procenta.

Jak Herrmann upřesnil, zatím co v Bavorsku je riziko 45 vloupání na 100 000 obyvatel, v celé SRN je to 176.