Prakticky celý je jako každý rok rozebrán, každý díl je překontrolován, očistěn a znovu sesazen. „Pro nás je to zcela normální,“ říká v pasovském listě hlavní kostelník Franz Xaver Höllmüller, který kapli čistí už 36 let (na snímku). List uzavírá: „Umět jeho lidé musejí všelicos. Část vybavení tvoří staleté relikvie, obrazy, sochy světců, kříže. A jak Höllmüller říká, u jejich madonny už musejí dávat pěkně pozor, osm set let staré dřevo by se snadno mohlo poškodit…“

Zdravotně nepojištěni

V Rakousku nemá 27 000 lidí zdravotní pojištění, napsaly OÖN. Pomoc v případě tísně jim nabízí vídeňská iniciativa AmberMed, kooperativa diakonie a Červeného kříže. Ke čtvrtečnímu Světovému dnu sociální spravedlnosti to uvedla vedoucí organizace Carina Spaková.

Loni jejich dobrovolníci poskytli 8279 ošetření 3312 nepojištěným pacientům, z nichž 1749 potřebovalo tuto pomoc poprvé. 485 léčených bylo mladších 18 let, asi 200 ještě v předškolním věku. Výkony v hodnotě 736 000 eur byly pokryty dobrovolnou prací, dotacemi a dary, ale iniciativa by potřebovala ještě kolem 130 000 eur. Třeba ve Vídni už nemá kapacitu například na „sociální porody“ v nemocnicích, které nepojištěné matky stojí 900 eur. Soukromé tarify počítají až se 6000 eury.

Proti transportům zvířat

V roce 2017 bylo z Rakouska vedeno 14 923 transportů s celkem 27 miliony zvířat, sdělila nevládní organizace ochrany zvířat Čtyři packy z odpovědi na interpelaci poslanců Liste Jetzt. Kritizovala především, že pořád není vyloučeno převážení zvířat do třetích států. Spolek Proti zvířecím fabrikám (VgT) dokumentoval takový případ – telata z Vorarlberska byla exportována do Španělska a odtud do Libanonu, kde je porazili. Podle VgT za „nepředstavitelných“ podmínek včetně usmrcení z plného vědomí.

Podle dokumentu ZDF bylo v letech 2008-18 exportováno z Rakouska celkem 1 014 721 kusů z domácích chovů, z toho 221 464 šlo následně do třetích států: 117 151 do Turecka, 38 133 do Alžírska, 14 356 do Ruska atd. Vyvezeno bylo 199 891 telat, z toho 1202 do třetích zemí. Jen v letech 2016 a 2017 se počet živě transportovaných zvířat z Rakouska do třetích zemí zvýšil o 78 procent na 120 000 kusů. Hlavní cílovou destinací byla Libye, následovaná Libanonem, Tureckem a Alžírskem.

List dodává, že podle předpisů EU může být dobytek přepravován celkem 29 hodin s jednohodinovou přestávkou. U prasat je to 24 hodin, ale vždy po stejně dlouhé přestávce převoz může pokračovat s libovolným opakováním dál.

Řídí pod vlidem drog

Každý pátý ze 4364 řidičů pod vlivem drog, kteří byli odhaleni loni v Rakousku, byl zjištěn v Horních Rakousích – 899, píší OÖN. Exekutiva to přičíná kromě jiného zvýšení počtu předtestovacích přístrojů, kterých je v této spolkové zemi k dispozici už dvanáct. Zemský rada pro dopravu Günter Steinkellner požaduje, aby jejich počet byl rozšířen na osmnáct, aby jím byl vybaven každý okres. Automat byl zaveden v roce 2017 a analyzuje sliny na přítomnost opiátů, kokainu, metamfetaminu a amfetaminu. Dopravní experti požadují zpřísnění trestů řidičům pod vlivem z nynějšího jednoměsíčního zákazu řízení a pokuty 800 eur až na půl roku a 1600 eur, jako je tomu u šoférů s 1,6 promile alkoholu.

Mauthausen přitahoval

Pamětní místa koncentráků Mauthausen a Gusen přitáhla loni 288 670 návštěvníků, o 15 000 víc než předloni, píší OÖN. Přišlo 4246 skupin mimo jiné s více než 70 000 žáky – 56 282 z rakouských škol, z toho 13 915 z Horních Rakous. V bývalém koncentračním táboře Mauthausen a jeho pobočce Gusen bylo v letech 1938-45 vězněno asi 190 000 lidí, z nichž nejméně 90 000 zahynulo, dodávají OÖN.

Rakousko lepší v nekouření

Zákaz kouření v gastronomii vyzdvihl Rakousko ze „špinavého kouta“ Evropy, píší OÖN. V novém pořadí "Tobacco Control Scale 2019" evropských lig proti rakovině ve spolupráci se Světovou zdravotnickou organizací WHO je teď na 20. místě společně s Ukrajinou a Portugalskem. Loni byli naši sousedé poslední, pětatřicátí. Uzavírali tabulku nepřetržitě od roku 2007… V rámci žebříčku jsou zúčastněné státy Evropy a Izrael poměřovány z různých hledisek – podle ceny tabákových produktů, zákazů kouření na veřejných místech, zákazů reklamy, zdravotnickými varováními, nabídkami terapií, bojem s pašováním atd. Na špici je nadále Británie s 80 body před Francií 74 a Irskem 73. Následují Island 70, Norsko 66, Finsko 62, Izrael 61. Česko si polepšilo z 31. na 23. místo se 49 body, Slovensko je 32. a má 46 b. Poslední je Německo 40, před ním Švýcarsko 41 a Lucembursko 45.