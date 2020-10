Nejdřív si myslel, že jde o ovčáka, ale přivolaný okresní lovmistr Konrad Stadler si byl na „99,9 procenta“ jist, že jde o vlka. Analýza DNA na veterinární univerzitě ve Vídni má ukázat, odkud pochází. V Innviertlu tyto šelmy nežijí už desítky let. „Nález je neobvyklý, v našem okolí vlci nejsou jistě už sto let,“ říká Stadler, který v místě chodí na lov už 47 let a žádného vlka tu nikdy neviděl. Zvíře, asi 50 kilogramů těžký pes starý jeden až dva roky, bylo nejspíš ve čtvrtek nebo v pátek sraženo autem a odplížilo se zhruba 250 metrů do pole, kde zhaslo. Podle Stadlera pochází nejspíš z Bavorského lesa, zaznamenala PNP. „To se nabízí, protože toto teritorium je jen asi hodinu jízdy vzdáleno. Mohl ale přijít také z Dolních Rakous nebo z Čech,“ míní.

Na snímku posuzuje tělo znalec. Foto: Deník/PNP/Stadler

Mírný trest lupičům

Ve Wartbergu ob der Aist v okrese Freistadt vešli loni 22. června za poledne dva maskovaní muži do filiálky banky, jeden se zbraní v ruce. Ohrožoval s ní 33letou pokladní a uklidňoval ji: „Prosím, vám se nic nestane, my jsme tady jen kvůli penězům…“ Druhý nacpal lup do černého pytle na odpad. Poté uprchli pěšky. Policie rozjela párání i s nasazením vrtulníku, ale pachatele nenašla. V úterý 6. října však přece stanuli před okresním soudem v Linci s obžalobou z těžké loupeže, jeden také z padělání důkazů, píší OÖN.

Dvaadvacetiletí mladíci se plně doznali. K útoku si obstarali půl roku předem plynovou pistoli a masky. Toho dne přijeli ke spořitelně autem jednoho z nich, po činu se vrátili k němu domů, převlékli se a pokračovali v útěku vozidlem druhého. „Ještě během jízdy volal prvnímu obviněnému kriminalista. Ten mu sdělil, že je už dva dny v Budapešti, v hotelu. Tam také odjeli a on přemluvil recepční, aby jim vystavila tomu odpovídající doklad. Pak se vrátili do Horních Rakous. Peníze schovali na útěku poblíž domu přítelkyně. Přátelé a kamarádi, kteří uvěřili, že v pytli je marihuana, pak lup přenesli na jiné místo. Peníze si kumpáni rozdělili, pistoli a masky hodili do Dunaje,“ uvedl list.

Oba se káli a činu litovali. Z kořisti prý chtěli uhradit dluhy a vylepšit si životní úroveň, podle prvního obžalovaného „lepším autem“. Podle soudkyně ale oba vlastnili tak jako tak adekvátní vozidla, z jejichž prodeje by mohli dluhy zaplatit. Druhý uvedl, že peníze potřeboval na sport, výkonnostní kulturistiku (a s ní spojený doping) – náklady prý stouply už nezměřitelně vysoko… Přepadení banky označil za to nejnesmyslnější, co kdy udělal. Chce si najít jiný sport – ve vězení začal dělat trenéra.

Škodu spořitelně i náhradu újmy pokladní už uhradili – jak řekla žalobkyně v závěrečné řeči, oba vydělávají víc než jiní, ale přesto jim to nestačilo…, citovaly OÖN. Obhájci zdůrazňovali, že jejich mandanti nejsou typickými bankovními lupiči, kteří jednají s brutalitou a bez ohledu, škody uhradili, činu litují, pomáhali jej objasnit, po propuštění mohou bydlet u rodin a mají příslib zaměstnání.

Soud jim uložil tresty tři roky odnětí svobody, z toho dva podmíněně. Polehčilo jim prý relativní mládí a snaha najít si zase práci. „Doufáme, že částečná podmínka bude stačit,“ uzavřela předsedkyně senátu.

„Koronarekord“ za humny

V Rakousku bylo v úterý tolik potvrzených aktivních případů Covid-19 jako od začátku pandémie ne, informují OÖN. V 9.30 hodiny jich bylo 9207, o 84 víc než při rekordu 3. dubna. Během posledních 24 hodin bylo při 18 237 testech registrováno 923 pozitivních. Do nemocnic muselo na 500 nemocných, 101 na intenzivky. Celkový počet nakažených od začátku vlny je 49 819, uzdravených 39 790, zemřelých 822.

Naložili 80 metrů dlouhý most

Zdroj: Deník/PNP

Z dolnobavorského Deggendorfu putuje od úterka po vodě do 1600 kilometrů vzdáleného Berlína ocelový most dlouhý 80 metrů a široký asi 4,5 metru o váze 190 tun, píše PNP. Během šesti měsíců jej zhotovila Streicher Maschinenbau GmbH. Dva jeřáby konstrukci uložily do pískové lavice v říční lodi Bandolino. V Berlíně překlene spandavský kanál v centru města a stane se součástí nově budovaného Chodníku Goldy Meirové pro pěší a cyklisty. Do cíle má loď dorazit koncem října. Ukládání mostu do plavidla je na snímku. Foto: Deník/PNP/Rebecca Fuchs

Dáreček parku

Jak náš web zaznamenal, Národní park Bavorský les (NPBL) slaví 7. října 50 let trvání. Avizovaný „XXL-dárek“ spolkové země představil na úterní tiskovce zemský ministr životního prostředí Thorsten Glauber: park bude zvětšen o 630 hektarů, a tím bude největším lesním v Německu, uvádí PNP. „S novými plochami na hranici s Národním parkem Šumava bude mít NPBL přes 25 000 hektarů. Kromě toho bude do roku 2024 vloženo 3,5 milionu eur do nových návštěvnických projektů, například do bezbariérových stezek.“

Podle ministra vytváří park dosud hodnoty za 26 milionů eur čistého ročně. Země do něj dala už 300 milionů.