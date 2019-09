Tvrdě ho za to zkritizoval okresní předseda Mladé unie v Pasově-venkov Stefan Meyer. „Biskup se má držet stranou politiky, jasné oddělení církve a státu nemáme pro nic za nic. Nežijeme v osmnáctém století, kdy církev rozhodovala o politice,“ řekl. Biskup je podle něho politicky „instrumentalizován“ levicovými a zelenými partajemi, jejichž symboly manifestaci provázely. Nezněly tam prý jen pokojné nároky, ale už se mluví o nutné občanské neposlušnosti, například o blokádách letišť nebo dálnic. „A tomu biskup tleská - to je neslýchané,“ prohlásil Meyer.

Soudí, že je lákavé nadbíhat masám a zkoušet tak získat sympatie. „Vystupování z církve ale takovými akcemi jistě nebude méně, nýbrž spíš víc. Pan Oster se má koncentrovat na svou práci biskupa, tam jí má dost,“ dodal.

List Am Sonntag se biskupa ptal, proč se demonstrace zúčastnil, a on uvedl na facebooku: „Jako biskup mladých se cítím být s mladými lidmi a jejich záležitostmi svázán. A co do pohledu na ekologii jsem se od nich opravdu o něčem poučil: totiž o naléhavosti problému.“ Na sociální síti sklidil i negativní reakce – řada uživatelů sítě vidí v demonstrantech lidi, pro které je téma „náhradním náboženstvím“, a to by muž církve neměl podporovat, píše list.

Zapomněli tříletého v busu

V obci Dorf na Pramu (okr. Schärding) zapomněli v autobusu přepravujícím předškoláky tříletého chlapce. Cestovalo jich šest. Pět jich u školky vystoupilo pod dohledem pomocnice. Ta ale musela jednu dětskou sedačku přenést ke druhému autobusu, ztratila pozornost a nechala chlapce připoutaného v zadní části vozidla. Nezpozorovala ho ani řidička. Klučík byl tak klidný, že s ním odjela domů, kde bus odstavila a uzamkla. Teprve po několika hodinách si ve školce povšimli, že chybí – měl být v náhradní skupině, protože jeho „kmenová“ učitelka stonala. Zaskakující kolegyně se prý chtěla zeptat, zda chlapce rodiče pro ten den odhlásili, ale vždycky jí do toho něco přišlo, líčí PNP.

Když se nepřítomnost dítěte potvrdila, vyrozuměla ředitelka školky řidičku autobusu, která nedobrovolného „pasažéra“ v jedenáct hodin objevila. „Vyprávěl, že se odpoutal, snědl svačinu, a že taky trochu plakal,“ řekl starosta obce Karl Einböck. „Chlapec ale příhodu dobře přečkal, bylo štěstím, že ten pátek nebylo horko a pršelo.“ Školkové pomocnici prý bylo události hrozně líto.

Záchranky na „festu“ už se otáčejí

Sanitní služba měla v první den Oktoberfestu v Mnichově výrazně víc práce než loni, napsala PNP. Saniťáci a lékaři Aicher Ambulanz Union ošetřili 558 pacientů, zatím co loni jich bylo skoro o sto méně (469). Týmy vyrážely dvěstěkrát a na nosítkách odtransportovaly 122 pacientů. Mnozí museli do nemocnice. „Naši lékaři měli hodně šití,“ říká v listě mluvčí služby Ulrike Krivecová.

První „pivní mrtvolu“ ošetřili už deset minut po naražení sudů. „Osmnáctiletá Angličanka už předtím hodně vypila a utrpěla otravu alkoholem,“ líčí mluvčí. První dovoz do špitálu následoval za pár minut – obsluhující dostal tuplákem do obličeje. Jeden opilec fyzickým útokem „vyřadil“ sestru záchranné služby z práce, službu musel přerušit také záchranář zraněný pěstí do obličeje.

Pijí a řídí

Počet dopravních deliktů pod vlivem drog a alkoholu v Bavorsku loni lehce stoupl, sděluje PNP. Alkohol u řidiče byl zjištěn u 4950 nehod, loni „jen“ ve 4821 případech. Vliv drog našla policie u 576 nehod, předloni u 486. Celkově pilo 19 159 kontrolovaných a 11 840 bralo drogu.