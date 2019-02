VPŘED! Přes výzvy ochránců zvířat k bojkotu se v Grassau v Chiemgau konaly o masopustním pondělí ohlášené závody volů. Ochránci namítali, že zvířata jsou tak nucena, aby zvyšovala „zábavný faktor" masopustu (náš list informoval). „Četní diváci se tím ale nenechali zmýlit a na zážitek se přišli podívat," uvádí PNP.

Voli si masopustně zazávodili. | Foto: Deník/repro PNP

Všecho pro zvířátka

Od pondělka je útulek pro zvířata v Pasově dosažitelný nejen přes den v obvyklou pracovní dobu, ale i v noci, pokud jsou zvířata v nouzi, píše PNP. K tomu byl zřízen zvláštní mobil, jehož číslo je ale od 17 do 8 hodin obsluhováno jen přes policii. Na jeho zřízení se s ochránci zvířat dohodly policejní inspekce Zwiesel, Regen a Viechtach. „Pokud tedy bude v noci nalezeno zvíře, vyrozumí policie pracovníka útulku, a zjistí-li, že potřebuje okamžité ošetření, obrátí se na nejbližší veterinární praxi," vysvětluje PNP.

Bohatí sousedé

Počet rakouských miliardářů na listině Forbes se zvýšil z osmi na deset, a počítáme-li Austrokanaďana Franka Stronacha, na jedenáct, napsal deník OÖN. Přibyli Gernot Langes-Swarovski se jměním 1,3 miliardy dolarů a Hubert Palfinger, dlouholetý šéf salcburského výrobce jeřábů (1,03 miliardy). Nejbohatším Rakušanem je nadále šéf Red-Bull Dietrich Mateschitz, s 9,2 miliardy celosvětově na 136. místě. Druhým od sousedů je zakladatel Novomatic Johann Graf (7,2), třetí zakladatel Billy Karl Wlaschek (4,8).

Pašoval konopí z Čech

37letý Rakušan tureckého původu z Traunviertlu propašoval během tří měsíců z Čech do Horních Rakous sedm kilogramů marihuany. „Můj lokál zkrachoval, měl jsem asi osmnáct tisíc eur dluhů," vysvětloval u soudu v Linci. Na radu známého začal dovážet konopí – přes Wullowitz a Weigetschlag jel asi dvacetkrát do jižních Čech, kde nakoupil celkem sedm kilogramů drogy za tři až pět eur za gram. Prodával ji za šest, sedm eur. Podle výpisu z provozu jeho mobilu byl v Čechách častěji, ale to vysvětloval tím, že si tam nechával opravovat auto. Jinak všechno přiznal, což mu soudce uznal za polehčující okolnost a uložil mu dva roky, z toho osm měsíců nepodmíněně. Protože půl roku už seděl ve vazbě, šel na podmínku předčasně domů, uvedly OÖN.

Budou svatou rodinou?

Když linecký biskup Ludwig Schwarz informoval v lednu ve Vatikáně papeže o situaci v diecézi, kongregace pro svatořečení ho povzbudila k tomu, aby se zasadil o prohlášení za svatou Franzisky Jägerstättové, manželky již takto poctěného odpírače služby v nacistické armádě Franze Jägerstättera, píší OÖN. Byli by prvním svatým manželským párem. Podmínkami ovšem je učiněný zázrak a dodržení pěti let od smrti Franzisky. Ta by se letos 4. března dožila 101 let, 16. března pak uplyne rok od jejího úmrtí. Zádušní mše za ni budou například 16. března od 10 hodin v Mariánském dómu v Linci, v 8.15 v její domovské obci St. Radegund v okrese Braunau, ale také v USA.

Zemědělec Franz Jägerstätter, narozený jakoFranz Huber 20. května 1907, byl popraven 9. srpna 1943 v Brandenburgu. Za svatého byl prohlášen v roce 2007.

SMS od papeže

Od Popeleční středy bude rakouská katolická církev po 40 dnů nabízet zájemcům zdarma SMS s citáty papeže Františka z jeho řečí a kázání z prvního roku jeho pontifikátu a s jeho vybranými krátkými poselstvími z twitteru. Objednat si je lze po celé postní období prostřednictvím SMS s heslem PAPST na telefonní číslo 0664-6606651. Další informace na www.kathpress.at/fastenzeit.

Policisté do modrého?

V anketním předprůzkumu k podobě nových uniforem se z 550 reprezentativně vybraných bavorských policistů vyslovily více než dvě třetiny pro tmavomodrou výstroj rakouské spolkové policie pro vnější službu. Deset procent dotazovaných bylo pro badensko-württemberskou uniformu. Volili mezi uniformami všech spolkových zemí, Rakouska , Švýcarska a Itálie. Od léta má 500 mužů začít zkoušet nové oblečení nosit ve všech ročních obdobích. O barvě bude rozhodnuto až nakonec.

Prakolotoč v Pasově

Tzv. „pimprlový prátr", asi nejstarší kolotoč na světě, se vrací do Pasova, kam jej za symbolické jedno euro poskytl vlastník, bavorský sociální svaz postižených, seniorů atd. (VdK). Prozatím má stát v muzeu na Oberhausu jako atrakce zvláštní výstavy „Pasov a 19. století". Při té příležitosti prozkoumají odborníci jeho stav i možnosti umístění do budoucna. Starosta Dupper připomněl, že kolotoč má pro Pasov mimořádnou cenu jako součást starodávné tradice města. Myšlence jeho navrácení je údajně už nakloněno i vedení VdK.

Rohatý spolujezdec

Vzácného spolujezdce v autě zpozoroval v pondělí řidič jedoucí po B12 u Haagu v Horním Bavorsku: ze zadního okna před ním jedoucího vozidla na něho zíral kozel! Muž vyrozuměl policii a ta při kontrole zjistila, že není důvod k obavám. Statný pětiletý walliserský černokrký kozel byl prý neškodný, přátelský a vysloveně zdvořilý. Byl také řádně připoután. Po otevření vozidla k policistům pokyvoval hlavou a i jinak byl příjemným společníkem, dodává zpráva PNP. Jak se ukázalo, majitelka ho vezla na veterinární kliniku do Mnichova, protože byl nemocný. Po kontrole v cestě pokračovali.

Nemají práci

Počet nezaměstnaných v Rakousku stoupl v únoru o 36 837 na 440 843, což je meziročně o +9,3 procenta víc. Přeškolováním na úřadech práce procházelo 84 098 osob (+8,4 procenta). Zaměstnáno ve mzdě bylo koncem měsíce 3 437 000 lidí, o 22 000 víc než v roce 2013. Na druhé straně bylo o 24 554 (0,8 procenta) méně ohlášených volných míst. Nejvíc přibylo v únoru dlouhodobě nezaměstnaných – o 43,3 procenta na 8773. Nezaměstnanost těžko umístitelných lidí se zdravotním hendikepem stoupla o 30,7 procenta na 58 091 osob. Nezaměstnaných starších 50 let přibylo 4,7 procenta na 783 000. Podle národní definice byla kvóta nezaměstnanosti v Rakousku 9,4 procenta.

Juniory nebaví kopat

V Bavorsku ubývá fotbalových juniorů. „Zatím co počty týmů mladších kategorií jsou ještě relativně stabilní, s tzv. A-juniory, tedy do 19 let, to jde razantně s kopce," píše deník PNP. Zatím co v sezoně 1989/90 bylo v Dolním Bavorsku k soutěžím přihlášeno ještě 388 týmů, nyní jich jen jen 193, tedy ani polovina. Například tradiční TSV Bodenmais, FC Langdorf a SV Habischried z okresu Regen se spojily a hrají pod společnou hlavičkou. Jak říká Karl Ebner, který se mládeži v Bodenmaisu věnuje 26 let, i tak mají k dispozici jen 15 hráčů, kteří se navíc sejdou málokdy, Jsou prý zápasy, při nichž jsou na trávníku jen dva opravdoví A-junioři.

„Jako důvod nedostatku mládeže uvádí řadu příčin. „Vedle demografických proměn a stále stoupající mnohostranné nabídky alternativ jsou velkým problémem především počítačové hry," říká. Za druhý označuje vynucované a pochybné změny školního sysrému. Kvůli osmiletým gymnáziím se rozšiřuje odpolední vyučování a žákům nezbývá čas na klubový sport.

Bavorský fotbalový svaz si je podle PNP situace vědom. „Ulehčili jsme proto vytváření herních společenství," říká okresní vedoucí mládežnického fotbalu Rudolf Hamberger. Budoucnost ale optimisticky nevidí – neúměrný pokles počtu juniorských týmů se podle něho brzy odrazí i v potížích seniorských mužstev. Těch je aktuálně v dolnobavorských soutěžích 901, ale ještě v sezoně 1989-90 jich bylo přes tisíc.

Oscara sousedovi

Když se v noci na pondělí udílely Oscary v Hollywoodu, pasovský rodák a žák gymnázia Adalberta Stiftera Johannes Saam (29) událost sledovat už uvolněně s manželkou a s přáteli při barbecue v Santa Monice, napsal deník PNP. Svou trofej už měl totiž „v kapse". Čtyři dny předtím převzal v Beverly Hills Hotelu před 300 pozvanými hosty z branže se čtyřmi kolegy Oscara za "SciTech" udílený počítačovým specialistům, kteří výrazně změnili filmový svět zvlášť inovativními technologiemi, vysvětluje list. V případě Saama šlo o užití tzv.deep image technologie, které se využívá zejména ve velkých 3D produkcích.