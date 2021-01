Stěžují si, že turisti ignorují nejen vládní nařízení o rouškách, ale i zákazy parkování, rozdělávají si ohně a auty, která nevyjedou po zasněžených cestách, blokují provoz. A z lesa dělají latrínu.

Že tolik lidí vyráží z měst za sněhem a na čerstvý vzduch, se nediví ani Jiří Mánek, předseda Turistického spolku Lipenska: "Je tu krásně. Ovšem měli by se chovat jako slušní lidé, kteří zvláště v této době sílící pandemie, respektují nařízená pravidla a potřeby místních, a ne jako jako zvlčilá zvěř."

Jsou zavřené hotely a restaurace, takže se všichni návštěvníci musí zdržovat venku. "V obcích dochází k velké kumulaci lidí, nikdo na veřejných prostranstvích nenosí roušky, i když by v 5. stupni PES měl," upozorňuje Jiří Mánek. "Místní se turistů bez roušek bojí a raději nevychází. Turisté nerespektují zákazy vjezdu a zákazy parkování, i když jsou třeba v národním parku, ignorují cedule upozorňující na nutnost použití sněhových řetězů, a tak dochází k dopravním komplikacím. Turisté si nemají kam zajít na jídlo, takže si dokonce rozdělávají ohně, kde hromadně opékají buřty. A co je vůbec to nejhorší návštěvníci si v těchto dnech nemají kam zajít na toaletu, takže to na mnoha místech vypadá jako na nějakém veřejném fekálu."

Své zkušenosti s neukázněnými turisty má i starosta Nové Pece Martin Hrbek: „Nechci volat policii a dělat dusno. Chápu, že lidé z města chtějí někam do lesa, ale teď tu máme pravou šumavskou divočinu. Je zde xnásobné množství turistů, než jsme zvyklí. Obsazená jsou hlavně parkoviště. Turisté nerespektují příkazové značky. Vjedou autem na Jelení Vrchy, kde by měli mít sněhové řetězy. Nahoru se ale nedostanou, nechají stát auto, tam kde to jde, cesty jsou ucpané, parkoviště plná. Zákazy nerespektují. Argumentují tím, že dále nedojedou, jsou agresivní. Když jedou na hory, tak by měli mít povinnou výbavu, když jí nemají, tak musí odjet, protože ohrožují svoje životy i životy ostatních.“